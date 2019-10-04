「我把香奈兒、Gucci穿在手上」　精品美甲讓優雅、高貴瞬間提升

編輯／JJ 圖／翻攝自IG@nail_unistella、小紅書@小紅薯BA468E73、@elsa

精品手袋一個比一個貴，對初入社會不久的小資女來說，不吃不喝一個月可能還買不起一個名牌手袋，怨嘆無法享受這樣的奢侈時，不妨把對精品的熱愛轉移到美甲上！為指甲穿上各種精品品牌的經典LOGO、圖案，也可以大聲的說：「我把香奈兒、古馳穿在手上」，優美又高貴，投資報酬率相當高呢！

在 Instagram 查看這則貼文 Park Eunkyung（@nail_unistella）分享的貼文 於 PDT 2019 年 9月 月 24 日 下午 10:33 張貼

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相當知名的南韓美甲師Park Eunkyung 很擅長將精品品牌元素融入美甲款式中，日前韓女團BLACKPINK團員ROSÉ的透明款YSL美甲就是出自她手，透明的基底展現健康光澤，利用黑體YSL LOGO點綴，簡單、時尚又很吸睛。

很多精品品牌光是LOGO就十分有設計感，當作美甲的素材能夠瞬間提高質感，香奈兒的雙C LOGO 就能設計出許多變化款，完全不需要過多繁複的色彩來裝飾，多加利用透明、黑、白色就能襯托出小香的高級感。

來自Burberry 的TB LOGO與滿版花紋也能變身指彩，就連腳也不能放過～

不僅僅是平面的LOGO、花紋能運用在美甲上，就連經典包款也能直接戴上！像是Dior 的經典馬鞍包，就被Park Eunkyung 當作美甲製作範本，簡直就是在手指甲上裝了迷你版模型！

其實這類型的名牌美甲不只流行於韓星之間，小紅書上也十分火紅，像是GUCCI 的紅綠經典條紋，也很適合當作美甲素材，每一指都來點變化，百看不膩～

當然，喜歡什麼品牌都可以和美甲師討論，知名運動品牌的LOGO也是許多人的選擇，但是營造的氛圍就比較活潑、街頭風，大家可以多多嘗試，為平常普通的美甲做點改變喔！

在 Instagram 查看這則貼文 Park Eunkyung（@nail_unistella）分享的貼文 於 PDT 2019 年 6月 月 23 日 下午 5:50 張貼

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