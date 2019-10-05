最近壓力太大？12星座的「專屬解憂抗壓法」　巨蟹大哭一場、天蠍好好睡一覺

每個人都會備感壓力的時候，學會如何讓自己的壓力釋放是很重要的，身體是接收情緒的主要承載體，當不懂得如何排解壓力時，也會透過身體上的反應，來提醒妳是時候需要紓壓了！

這次我們來看看每個星座的抗壓性如何，並要怎麼排解，妳可以參考自己的太陽、月亮和上昇，也可以參考自己的十大行星大部分集中在什麼樣的宮位，代表著在什麼樣的人生領域特別容易產生壓力，或是紓解壓力。

牡羊座（一宮）

靠吃紓解壓力





牡羊座或一宮能量強的人，平時的活動量是很大的，在我們的認知中，會以為可能是金牛或巨蟹座才需要靠吃來紓解，但對這兩個星座而言美食本來就是基本生活所需，反而是牡羊座在忙碌的生活中，會讓自己停不下來，容易堆積壓力，平時都吃的較隨便，因此美食就成了牡羊或一宮能量強的人的排解壓力法之一。

牡羊座的壓力是較容易釋放出來的，當她們感到不開心時，會用嘮叨的方式排解，讓自己不要累積太多，當牡羊不懂得排解壓力時，容易造成身體某些部位的發炎，例如皮膚、頭部…等等，各種不同體質的牡羊，因壓力造成身體的發炎部位也會不同。

金牛座（二宮）

花錢最紓壓

二宮又稱為財帛宮，這也是金牛座掌管的人生領域，但金牛負責的並不只是累積財富，也包含了賺錢和花錢，一個總是在埋怨的金牛，最有可能是不懂得排解心中的壓力和打結想法，此時去買自己心裡一直想要的東西是很重要的，務實的金牛會看到自己擁有喜愛的東西，然而心情就紓解開來了。

當金牛不懂得花錢來犒賞自己，就會產生許多固執不通的想法，而這樣也會產生惡性循環。在身體語言中，金牛座掌管頸部、肩膀、喉嚨，這個位置有時會跟甲狀腺有關，或是扁桃腺…等等，而當這些部位開始感到不適時，正在告訴金牛座要懂得愛自己，並要開始排解壓力了。

雙子座（三宮）

朋友聚會紓解壓力

雙子座算是在12星座中，較懂得排解壓力的星座之一，她有許多面向，可以一直在家裡當個宅女，但除此之外也會懂得人際間的往來，朋友聚會對雙子來說是很不錯得排解壓力法，三五好友聚在一起，聊聊彼此之間的事情，都能讓雙子開懷大笑，壓力瞬間消逝。

三宮也稱為兄弟宮，是雙子座掌管的宮位，這個領域代表了家族和朋友、兄弟姐妹間如何聯繫互動，也掌管身體的支氣管、手掌、肺…等等相關部位，妳可以想像一個雙子能量或是三宮能量強的人，她們是很需要溝通表達的，因此當支氣管過敏…等的狀況出現時，都意味著雙子要排解壓力的時候了。

巨蟹座（四宮）

大哭一場最紓壓

巨蟹座最棒的紓解壓力法，就是瘋狂大哭一場，在12星座中，巨蟹座是屬於外在堅強，但內在非常細膩敏感的星座，但這些感覺來來去去的，巨蟹很難真的說清，大哭一場也代表著巨蟹願意卸下堅硬的盔甲，懂得示弱，這樣才能讓埋藏在心頭的壓力，真正紓解開來。

巨蟹掌管四宮，稱為田宅宮，代表著家、原生家庭、內心之家狀態，當巨蟹對自己有歸屬感和擁有感時，敏感的情緒就換轉為柔軟無條件的愛，對待自己與他人，在身體上掌管胸腔、胃、乳房、淋巴…等等，例如胃發炎或潰瘍，都是在提醒巨蟹，要處理心中壓力，而乳房是女性一個身體象徵，當乳房或子宮有狀況時，代表著忘了溫柔對待自己，太用力生活，連有壓力都感覺不到了。

獅子座（五宮）

靠生氣排解壓力

獅子座或五宮能量較強的人，壓力愈大時愈容易生氣，但脾氣出來就好了，因為大部分的時候，那個生氣是對自己，一個沒有自己脾氣的獅子，也會較難展現霸氣的面向，而五宮又稱之為戀愛宮或子女宮，五宮能量或獅子能量強的人，要懂得帶著赤子之心，或如同戀愛般的心情，與自己相處。

獅子座因自身的得失心較重，也重視榮譽感，壓力較容易累積，在身體的語言中，獅子或五宮掌管了心臟和脊椎，因此也會和心血管、肌肉…等等有關連，當這些部位不適時，正在提醒著獅子，要開始調整自己的步伐，有時需要多點耐心和等待，才能享受成果。

處女座（六宮）

找好友傾訴

處女座或六宮能量強的人，最容易感到壓力時，是一直生活在無聊的生活，或是因為要達到完美的標準，工作無法突破，而看不見自己認真所累積的成果，她們喜歡工作，工作的忙碌讓處女座感到成就，但也容易因為工作，而有太多壓力，此時處女座最適合找自己的閨蜜聊聊，很快就能排解。

而處女座掌管的第六宮也稱之為僕役宮，這個人生領域與職業和健康有關，妳可以想成喜歡工作的人最需要的是健康活力，因此這個宮位能量強的人，身體較需要注意，身體的感知程度也較高，代表了身體的腸道、胰、消化系統，因此當消化不良時也在提醒著處女座，有太多情緒糾結，需要懂得釋放壓力的時候了。

天秤座（七宮）

出去玩樂最開心

天秤座也是非常適合用出去玩樂的方式來排解壓力，無論跟朋友出去，或是自己帶寵物出門走走都很好，當天秤座感到有壓力時，會開始愈來愈沉默，一向喜歡與人之間和樂的氛圍的天秤，此時開心不起來，而天秤有時遇到挫折就會花較長的時間去調整自己，但也因為這樣的過程，讓天秤懂開始做自己。

天秤座掌管七宮，也稱之為夫妻宮，夫妻宮代表了一對一的關係，或是夥伴關係，可能是情侶、夫妻、工作上所遇到的人、朋友，都會是夥伴關係，而這也是一種潛意識中的競爭意識，這樣的競爭可以是惡性的，也可以是良性的，在身體上代表對稱的部位，例如末梢神經、腎…等等，腰也在天秤座掌管範圍，因此當這些地方感到不舒服時，代表著壓力累積太多，需要開始玩樂囉！

天蠍座（八宮）

睡覺是為了走更長遠的路

天蠍座在星象學中是冥王星掌管，在希臘神話中冥王星幾乎都在地底生活，代表著潛意識中的運作，而當人的身體處於休息狀態時，潛意識是運作最活躍之時，而天蠍座具備這樣的特質，充足並優質的睡眠，對天蠍來說是最好的紓壓，不過也要避免為了逃避現實的一切，而過多睡眠，這是一體兩面。

天蠍座掌管八宮，也稱為疾惡宮，它象徵慾望、遺產、死亡、秘密…等等，而在身體上掌管泌尿、生殖系統，例如妳的泌尿系統有發炎的狀況，因此八宮或天蠍能量強的人，當有太多壓力無法釋放時，上述這些部位就容易開始有狀況，而這也是身體的語言，再提醒著妳需要調整了。

射手座（九宮）

旅行讓壓力釋放

射手或九宮能量強的人，需要不定期的旅行，射手是在火象星座中，最容易堆積壓力的，射手不喜歡造成別人的不開心，有時表達自己內在真實感受需要時間醞釀，因此壓力就容易放在心中，也會對自己感到沒信心，當說不出口的感覺變成情緒時，就開始對自己有許多挑剔。

對射手來說旅行是必備良藥，透過旅行去看見不同的人事物，而重新找回對生命的熱情和活力，射手掌管身體的肝臟和臀部、大腿的這個區塊，因此也會跟身體的代謝息息相關，當射手的代謝有狀況或是開始水腫，都是身體在透露出訊息，要射手開始釋放壓力囉。

魔羯座（十宮）

運動是最棒的釋壓

魔羯座屬於責任感強烈的星座，一旦工作沒有完成，就會一直掛在心上，無法放鬆去享受生活，雖然魔羯心中知道，工作是沒有做完的一天，但還是很難改掉這勞碌個性，最好的方式是定期的運動，運動對魔羯來說可以停下心中的忙碌，讓身體可以得到適當的調整。

魔羯座掌管的宮位是十宮，也稱為官祿宮，魔羯和官祿宮能量強的人，很重視責任承擔，妳可以想成如同身為一個管理職，他所擔當的責任就會和部屬不同，在身體上屬於膝蓋、骨骼、皮膚…相關，例如膝蓋有狀況時，正在提醒魔羯，該是時候懂得彈性變通，放下原本執著的，才會看見盲點，壓力也才釋放。

水瓶座（十一宮）

給自己獨處的時間空間

水瓶座是內在熱情懂得幫助別人的星座，但水瓶的另一個面向是非常需要獨處的一個星座，當水瓶座不懂得獨處時，會很難釋放心中壓力，我們有時會以為水瓶是很能一個人，但真正了解水瓶時會發現，孤單寂寞是水瓶的罩門，但也唯有學習與這些部分相處，水瓶才能活得輕鬆自在。

水瓶座掌管十一宮，也稱之為福德宮，是屬於大團體、以人為本，如何呈現理想生活的領域，水瓶或十一宮能量強的人，可以活出自己要的生活方式，並推己及人時，那是最好的，在身體上代表了腳踝、視網膜、神經系統…等相關部位，因此水瓶能量強的人，有時要特別注意眼壓，或是腳踝的狀況，這些都是身體的語言在告訴水瓶，多與自己獨處，才能真正釋放心中壓力。

雙魚座（十二宮）

進修和學習

雙魚座容易沉浸在自己的夢想世界，但幻想與夢想有時是一線之隔，當用過多的時間幻想，卻沒為自己想要的夢想努力時，就容易堆積壓力，在情緒上容易鬱鬱寡歡，雙魚最好的紓壓是願意投資自己，讓自己進修學習，透過這樣的方式，而開啟生命不同的領域，展現才華有創造力的細胞。

十二宮又稱為玄秘宮，是雙魚掌管的宮位，這領域和身心靈探索、前世今生、心理或心靈相關，當這片心靈的汪洋大海不充足知識時，就有可能變相沉溺在情緒的海洋中，希望有人出現拯救自己。十二宮或是雙魚能量強的人，要注意免疫系統、腺體相關的身體狀況，例如當免疫系統降低時，正在提醒雙魚最近壓力太大，情緒上太執著，而身體開始有反應。

文／柯夢波丹 圖／GETTY

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＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

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