漸層挑染正夯！秋冬髮色關鍵字：雪紡櫻欉、光緞冷杉

▲具有光澤的髮色是2019染髮大勢。（圖／翻攝自IG/aveda）

記者曾怡嘉 / 台北報導

秋天是眼睛最容易感受到季節變化的時刻，2019年AVEDA秋冬趨勢以大自然的色彩融合為靈感，透過讓髮絲綻放光澤的花植極光染，搭配多色挑染技巧，將大自然的色彩萬花筒幻化成頂上的耀眼髮色。

肯夢教育團隊分享，我們看到的顏色其實是眼睛及大腦通力合作的結果，眼睛看到的色彩是多種細節的堆疊，但大腦認知的是視覺系統平衡後的畫面，這就是「視錯覺」。眼睛看到的不一定是真實的顏色，AVEDA 2109年秋冬趨勢髮色便是以單一顏色為焦點混合不同色調，讓髮色更鮮活。

乍看是單一的暖棕色，其實是透過挑染技術及精準的配色比例，完美融合一整棵櫻花樹從花瓣、花苞到樹木枝幹的各種色彩。深淺髮色交錯呈現，雪紡櫻欉讓髮質看起來輕盈鬆軟，創造豐盈立體的視覺效果。

冷色調的「光緞冷杉」運用花植極光染進行上下漸層挑染，描繪出台灣寒帶物種的和諧色彩。以針葉的墨綠色為基底，點綴筆直樹幹的象牙白及低彩度的苔綠色，髮絲閃耀的健康光澤宛如漸漸升起的日出灑落在群山上，樹木枝葉在光影交錯中呈現出深沉光色。

完美髮色多了一道晶亮光澤，就能讓整體造型變得更精緻。AVEDA花植極光染選用護髮等級的染髮配方，同時修護髮質。持色力更強，過色時間也更快，不用耗上一整天時間，就能輕鬆蛻變出嶄新髮色。

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