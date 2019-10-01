巴黎時裝周／愛馬仕最新爆款「鎖頭包」亮相　Jessica白西裝氣場驚人

▲韓星鄭秀妍（Jessica）空降愛馬仕（HERMÈS）2020春夏時裝看秀。（圖／翻攝自微博Jessica）

記者鮑璿安／台北報導

法國精品愛馬仕（HERMÈS）回到故都巴黎，揭開2020春夏時裝秀序幕，從創意總監Nadege Vanhee-Cybulski手中，本季依舊以經典馬術運動以及工匠風為靈感，賦予衣著極高實穿性，將法國味散發得淋漓盡致。

愛馬仕（HERMÈS）此次2020春夏時裝大秀，特地將會場佈置成為別具風格的裸粉色空間。品牌擁有百年歷史，在服裝上依舊延續了傳統工藝特色，特別的是，創意總監Nadege Vanhee-Cybulski從90年代工作女性的著裝之中尋找靈感，於是精簡的輪廓線條中，注入了平整光滑的皮革以及寬大肩部設計，賦予女性傳統和現代的平衡。

▲Nadege Vanhee-Cybulski為了減輕皮革的厚重感，色彩上頗為輕盈活潑。（圖／品牌提供）

另外，為了減輕皮革的厚重與乏味，本季衣著在顏色上注重亮度多樣性，樹立品牌的趣味和春夏輕鬆感，同時也展現獨樹一格的簡約魅力。值得一提的是，Nadege Vanhee-Cybulski更在本季創新投入了新工藝，也就是做工精細的網眼布料，幾乎能透視肌膚，厚薄程度與絲綢相似，卻是貨真價實的皮革材質，令人耳目一新。

▲愛馬仕工藝不斷創新，包括與絲綢相似的孔狀皮革。（圖／品牌提供）

萬眾矚目的配件方面，全新鎖頭包強勢來襲，加上了小巧鎖頭扣彰顯奢華，而包款一律以平整的皮革勾勒方型輪廓，模特兒以手拿方式演繹，不論是大地色系或是白色款都與衣著完美呼應，勢必成為新一季爆款。

▲本季配件運用皮革勾勒方型輪廓，以大地色系為主。（圖／品牌提供）

掀起秀場另一波高潮的還有，受邀看秀的韓星鄭秀妍（Jessica），綁起優雅的低馬尾，以全白西裝搭配黑色高跟鞋亮相，幹練的剪裁以及緊身設計，讓她的好身材藏不住，隨即成為全場亮點之一。

▲韓星鄭秀妍（Jessica）穿上全白西裝看秀，藏不住好身材。（圖／翻攝自微博Jessica）

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