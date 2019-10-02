Nike推限量粉色React Element 87為乳癌防治發聲　男生比女生更瘋搶

編輯／JJ 圖／翻攝自IG@sneakerroom、NIKE

「乳癌防治」是在全世界都需要被重視的議題，許多品牌都利用推出限定款式，將收入部分捐給相關基金會，這次Nike與素來的合作好夥伴Sneaker Room 聯手推出了限量「粉色」系列的 React Element 87特別版，目前已於9月28日在美國門市、官網開賣，反應相當熱烈，熱愛潮流同時更深入了解乳癌，意義非凡。

這次為乳癌防治來發聲的限量配色款React Element 87 總共有三種配色，以「粉色」當作主題，搭配時下流行的React Element 87 鞋款，做出深淺、明暗的色彩搭配變化。

在 Instagram 查看這則貼文 Sneaker Room（@sneakerroom）分享的貼文 於 PDT 2019 年 9月 月 24 日 上午 8:53 張貼

深粉色款式顏色帶點桃色調，連鞋底都是粉色的相當可愛；淺粉色款就是以白色當作基底，從鞋頭到鞋跟的鞋面上做出漸層感；黑粉配色款最值得一提，吸睛的黑粉漸層上，漆黑的Nike Swoosh 上點綴了滿滿水鑽！帶點龐克感、帥氣中又混搭了甜美。

開賣之時，位於美國的Sneaker Room大排長龍，雖然是以粉色作為主題，但意外的是，前來購買的顧客中男性也佔據了很大的比例，而且並不一定是買給女性朋友，反而是買給自己穿！雖然目前台灣沒有發售店點，有興趣的朋友可以持續關注Sneaker Room官網，或是詢問代購喔！如果錯過了也不要難過，相信將來還會有更多很棒的鞋款釋出。

除了身體上病痛的議題，正視心理上的問題也很重要，日前Nike找來心理醫生Liz Beecroft合作，攜手推出名為「In My Feels」的Nike Air Max 270 React全新配色款，彎曲的Nike Swoosh代表的是「心理創傷的癒合並不是線性，因為我們的生命中有高點與低點」的心理學概念，且綠色是代表心理健康的顏色，發售後將部份收益捐給美國預防自殺基金會，也是相當有意義的一雙聯名鞋款。

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