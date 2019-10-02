新光三越周年慶6店齊發！　4大重點攻略「狂吃狂買最划算」

▲新光三越2019周年慶首波。（圖／新光三越提供，以下同）

時尚中心／綜合報導

全台最大連鎖百貨「新光三越」周年慶10／3正式開打啦！首波旗下6店包括台北南西、桃園站前、台中中港、嘉義垂楊、台南中山與高雄三多同時開跑，正式打響百貨周年慶火熱季！今年周年慶多了新櫃、新餐飲還有APP助攻，比去年更好買、更好吃跟更好玩，行家才知道的4大重點攻略全部告訴你！

▲新光三越周年慶今年線上線下都能搶便宜！

手機就能搶好貨，線上線下都能買

最好用的新光三越APP，周年慶不是只有幫你查車位而已，從10／3起在APP上舉辦「金週獎」線上周年慶，推出獨家的化妝品特惠組、熱門家電、最夯3C跟潮牌與熱門服飾，10／3上午10點起持續上線新品，6店共有超過33萬組商品讓你「手指動動就搶到」，領貨時再買其他優惠實體特惠組，讓你省上加省超級狂！

▲iPhone11新款手機128GB，推薦價26,900元；Dyson V11推薦價26,900元（買即贈4,000元品牌禮券），限量搶手3C與家電，手機滑滑就買到！

▲（左）PORTER SPIRIT紅色斜肩包，原價3,450元，特價2,400元 ；（右）Sport b. 恐龍圖案黑色拖特包，價值2,980元，使用skm pay結帳即享優惠價2,593元。

358間新品牌上陣，逛街就像遊大觀園

新光三越為準備周年慶，秋季大規模改裝導入358個新進品牌，如台南中山店B1導入NIKE KICKSLOUNGE、GUESS、ROOTS、EXCELSIOR；小米專賣店進駐台北南西店及台中中港店，讓你逛街順便玩新品。

▲以牛仔稱霸今年秋季的國際潮流服飾GUESS，進駐新光三越台南中山店。

若走累想歇個腿，餐廳種類也超豐富，台中中港店B2美食樓層「日嚐好市」70年沙茶火鍋老店汕頭泉成、米其林星級甜點Das kafed與LADY M全都有，台北南西星乃珈琲全台首店，桃園店獨家來自北海道BAKE CHEESE TART，全台首發的獨家新品草莓聖代、香芒百香果聖代超想朝聖的。

▲汕頭泉成石頭火鍋，進駐台中中港店B2。

▲首間台灣星乃珈琲店進駐台北南西店，圖為招牌舒芙蕾歐姆蛋焗飯。

▲BAKE CHEESE TART全台獨家新品草莓聖代、香芒百香果聖代，就在桃園站前店B1。

日銷百碗牛肉咖哩飯，日本展超有異國風

新光三越辦到超有口碑的日本商品展，本次也隨著周年慶檔期開啟巡迴，首站即起至10／8在台北南西店，號召許多日本特色店舖助陣，其中一定要嚐嚐看3個「神級料理」，包括日銷上百碗的的東急澀谷藍塔大飯店原創牛肉咖哩飯，使用熊本縣產牛肉，絕對原味！還有甲子園炸雞翅，以及獨家引進的麵屋政宗「政宗冠軍拉麵」，來店搶便宜還能順便嚐鮮。日本商品展10/10起將巡迴至新光三越台中中港店，喜歡日本美食文化的消費者千萬不要錯過！

▲東急澀谷藍塔大飯店原創牛肉咖哩飯，推薦價230元。

▲（左）甲子園炸雞翅推薦價120元；（右）政宗冠軍拉麵，推薦價290元。

角落小夥伴聯名禮好療癒，休息完再衝一波

新光三越聯名禮一向超熱門，繼去年BT21之後，今年換成超療癒「角落小夥伴」登場，小孩大人都開心，聯名商品也超多款，包括法蘭絨毯、保冷保溫兩用袋（季節交替天氣多變時超好用）等，10／10起首波六店更將推出角落小夥伴賣萌販賣機，使用skm pay支付，杯墊、束口袋、飲料提袋+吸管組等角落小夥伴限量商品簡單手到擒來，連零錢都免準備超方便！

▲今年周年慶聯名贈品請來角落小夥伴！

▲肚臍不受寒法蘭絨毯，各店於指定活動期間，下載新光三越APP並過卡消費達3,000元即可兌換（全台限量）。

▲特定時間消費滿額，就能兌換專屬卡友滿額禮。

▲四季都好用保冷保溫兩用袋，各店於指定活動期間，持新光三越貴賓卡或APP，並持新光三越聯名卡消費達指定金額，即可兌換（全台限量）。

▲角落小夥伴賣萌販賣機10／10起開賣！下載新光三越APP使用skm pay支付，即可購買杯墊、束口袋、飲料提袋+吸管組等角落小夥伴限定商品（全台限量）。