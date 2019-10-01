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2019全台周年慶檔期大公開　10月共35間百貨促銷登場

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記者蔡惠如、張妤瑄／綜合報導

下半年進入百貨周年慶熱季，《ET FASHION》整理全台周年慶檔期，要趁機補貨或是搶便宜的消費者，一定要先做好筆記，規劃自己的預算與清單，能精省入手又能再賺一波回饋，是年度小資族們不能錯過的購物大典。

名單以各百貨實際公布的周年慶開跑日排序，粗體字為10月開跑的周年慶百貨，大家快研究一下DM準備補貨吧。

▲2017新光三越南西周年慶開跑。（圖／記者季相儒攝）

▲周年慶是年度購物精省好時機。（圖／資料照／記者季相儒攝）

北部

台北101購物中心：9／5～10／6
京華城：9／12～9／30
微風廣場：9／12～10／14
微風南京：9／12-10／14
統一時代台北店：10／2～10／27
大葉高島屋：10／3～10／22
新光三越桃園站前店 ：10／3～10／27
桃園台茂購物中心：10／3～10／21
桃園統領百貨：10／3～10／31
中壢大江購物中心：10／4～10／27
新光三越南西店：10／3～10／20
美麗華百樂園：10／9～11／3 
環球購物中心板橋店：10／10～11／3
環球購物中心中和店：10／10～11／3
環球購物中心南港店：10／10～11／3
環球購物中心林口店：10／10～11／3
新竹遠東百貨：10／16～11／25
比漾廣場：10／17～11／11
微風松高：10／17～11／11
微風信義：10／17～11／11
新光三越信義新天地：10／17～11／11
京站時尚廣場：10／20～12／16
遠東百貨寶慶店：10／24～12／2
板橋大遠百：10／24～11／24
桃園遠東百貨：10／24～12／2
SOGO百貨中壢元化店：11／6～11／17
新光三越天母店：11／7～11／24
SOGO百貨（忠孝、復興、敦化）：11／7～11／18
遠東百貨板橋店：11／14～12／23
新光三越桃園大有店：11／14～12／8
SOGO百貨天母店：11／27～12／8
新竹SOGO百貨Big City：11／28～12／9
新光三越站前店：12／5～12／22

百貨周年慶化妝品限量組90分賣光（圖／新光三越提供）

▲化妝品補貨是女性消費者年度重點。（圖／資料照）

中部

台中大魯閣新時代：9／11～10／6
台中中友百貨：9／19～10／21
台中廣三SOGO：9／18～11／11
太平洋百貨豐原店：9／19～10／20
嘉義耐斯廣場：9／19～10／9
台中大遠百：9／27～10／29
新光三越台中店：10／3～10／27
新光三越嘉義店：10／3～10／27
遠東百貨嘉義店：10／24～12／2

南部

新光三越台南中山店：10／03～10／27
新光三越高雄三多店：10／03～10／27
漢神巨蛋：10／17～11／12
遠東百貨台南店：10／24～12／2
台南南紡夢時代：10／24～11／20
環球購物中心屏東店：10／24～11／17
環球購物中心新左營車站店：10／24～11／17
統一夢時代購物中心：10／24～11／20
高雄大遠百：10／24～12／2
太平洋百貨屏東店：10／24～11／17
新光三越台南新天地：11／07～12／1
SOGO高雄店：11／2～11／17
新光三越左營店：11／14～12／15
高雄漢神百貨：11／28～12／29

東部

宜蘭新月廣場：10／03～11／3
遠東百貨花蓮店：10／24～12／2 

備註：本表僅供參考，詳細時間以各百貨公佈為準，會持續更新。

►別忘了要當水水這款也要補貨囉！

關鍵字：

百貨, 週年慶, 周慶, 週慶, 周年慶, 檔期
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