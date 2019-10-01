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周裕穎買二手衣竟藏「兩顆子彈」　重置NIKE、LEVI‘S登臺北時裝週

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▲台灣第一位登上紐約官方時裝週的設計師周裕穎，與誠品生活展開新合作。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安／台北報導

周裕穎作為台灣首位登上紐約官方時裝週的鬼才設計師，旗下作品更受到天王周杰倫肯定，穿著品牌JUST IN XX長版西裝外套，出鏡新歌《說好不哭》MV。而今周裕穎攜手NIKE、LEVI‘S®以「永續時尚」為概念，重置經典單品，即將在臺北時裝週上大放異彩。

▲周裕穎。（圖／記者鮑璿安攝）

▲周裕穎。（圖／記者鮑璿安攝）

▲周裕穎。（圖／記者鮑璿安攝）

▲周裕穎。（圖／記者鮑璿安攝）

▲周裕穎與誠品生活簽約合作，創意重置NIKE、LEVI'S®的經典單品。（圖／記者鮑璿安攝）

誠品生活看準鬼才設計師周裕穎的無限潛力，兩大品牌簽約展開跨界合作。周裕穎也表示，「從以前就非常喜歡誠品，在合作之後更有機會去接觸像是NIKE、LEVI'S®的跨界品牌，同時不丟棄創作初衷。」

坦言自己不是一般的服裝設計師，而是創作者，周裕穎這回以密切關注的永續時尚作為主軸，Remake經典單品，像是小吃袋外頭捆綁的塑料繩、廢棄布料等不起眼的元素，都經過周裕穎巧手，變成臺北時裝週上的走秀單品，包括LEVI'S®聯名服裝將皮帶環縫製於服裝上，並以金屬鏈飾連結， NIKE作品則連帽外套拆解，以立體剪裁打造蓬袖設計，搭配紗裙創造出全新的古典浪漫運動風格。

▲周裕穎。（圖／記者鮑璿安攝）

▲周裕穎。（圖／記者鮑璿安攝）

▲周裕穎。（圖／記者鮑璿安攝）

▲周裕穎現場示範運用塑料繩手工撕出一件衣服。（圖／記者鮑璿安攝）

提到創意發想，周裕穎掩飾不住熱情，「每一件重置單品都是獨一無二，再也找不到第二件一樣的，這也是我對創作的初衷，所以我喜歡重置。」

剛從巴黎時裝周回來的他，也分享去當地二手衣店的經歷，「買了一件迷彩外套，結果發現口袋好像有東西，竟然摸到了兩顆子彈。」周裕穎認為，這就是重置衣物好玩的地方，「你永遠不知道這件衣服藏了什麼故事，而創作者就負責把不同的元素拼湊出一道好菜。」

▲周裕穎。（圖／記者鮑璿安攝）

▲周裕穎。（圖／記者鮑璿安攝）

▲周裕穎嶄新支線副牌LUXXURY GODBAGE以「永續時尚」為核心。（圖／記者鮑璿安攝）

周裕穎這回與誠品簽約，更是一條長遠的路，他坦言，「比起以前小型工作室更為完善，期望讓世界看到臺灣更多可能性。」周裕穎創立個人品牌JUST IN XX邁入第5年，此次首度推出以「永續時尚」為核心的嶄新支線副牌LUXXURY GODBAGE，透過再設計 （Redesign）、再製造（Remake）、再利用 （Reuse） 的方法將服裝解構重組，讓淘汰資源升級再造。10月9日將於臺北時裝週首度發表作品，讓世界看到臺灣永續時尚的起飛。

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關鍵字：

周裕穎, 誠品生活, 臺北時裝週, NIKE, LEVI‘S, JUST IN XX, LUXXURY GODBAGE
fashion.net

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