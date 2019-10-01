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搞怪超模卡拉反骨到底　把Dior幸運圖騰珠寶當球玩拋接

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 ▲Dior珠寶新廣告風格俏皮。（影／Dior提供）

記者陳雅韻／台北報導

珠寶形象廣告向來優雅，但Dior Joaillerie這回加入幽默元素，邀英國搞怪超模卡拉迪樂芬妮（Cara Delevingne）當女主角，演繹有如幸運符碼的Rose des Vents 與Mimirose珠寶系列，影片中珠寶的羅盤圖騰如同泡泡或小球，讓卡拉吹著跑或玩拋接，可愛俏皮。

▲▼ De Beers, Dior 。（圖／品牌提供）

▲▼ De Beers, Dior 。（圖／品牌提供）

▲英國搞怪超模卡拉迪樂芬妮（Cara Delevingne）當Dior珠寶女主角。（圖／Dior提供，以下同）

轉當演員的卡拉迪樂芬妮在時尚圈仍超受寵，是重要大秀與精品廣告常客，繼擔任Dior彩妝代言人，再接下品牌珠寶廣告，她隨興混搭Rose des Vents系列珠寶入鏡，搭配幽默的肢體動作，凸顯此系列年輕、活潑的設計。

▲▼ De Beers, Dior 。（圖／品牌提供）▲▼ De Beers, Dior 。（圖／品牌提供）

▲Dior ROSE DES VENTS羅盤玫瑰粉紅蛋白石手鍊（左）72,000元，鍊戒42,400元。

帶有幸運意涵的珠寶的確深受新世代喜愛，英國鑽石品牌De Beers從2005年起率先將天然鑽石原石引入珠寶設計，推出靈感源自古代圖騰的Talisman系列，即成為品牌的好運符碼，今年秋季再發表可疊戴的單鑽戒指，包括1款褐色鑽石原石戒指、3款採用不同金屬材質鑲嵌的圓形明亮式車工鑽石戒指、梨形車工鑽戒與長梯形車工鑽戒等6種樣式；此外，首度推出單獨販售的耳環，以及圓環中央可拆下的鑽石吊墜。

▲▼ De Beers, Dior 。（圖／品牌提供）

▲De Beers Talisman系列推出新款單鑽戒。（圖／De Beers提供，以下同）

▲▼ De Beers, Dior 。（圖／品牌提供）

▲De Beers Talisman 6款單鑽戒指，單個52,000元起。

關鍵字：

搞怪超模, 卡拉迪樂芬妮, Cara Delevingne, Dior, De Beers
fashion.net

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