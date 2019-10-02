巴黎直擊／香奈兒打造浪漫天際線　Jennie露蠻腰耍辣、小松菜奈甜賞風景

記者張妤瑄／巴黎報導

巴黎時裝周最後一日，由設計師維吉妮維婭（Virginie Viard）所帶領的香奈兒（CHANEL）在一早登場。走進秀場後，映入眼簾的畫面，讓人一秒誤以為爬上自家屋頂，天台、煙囪、閣樓天窗，嶄新的天際線讓人們看到別樣風景。

▲維吉妮維婭領軍的香奈兒大秀，甫於巴黎時間10月1日早晨發表。（圖／路透）



南韓大勢女團BLACKPINK成員Jennie、日本女星小松菜奈，再次受邀到場觀秀。Jennie穿著超大藍色蝴蝶結短版上衣搭配紫色毛巾布材質的經典小外套，不經意露出的小蠻腰，讓她當場成了全場最辣的女星代表，秀後她分享：「很難選擇一個最愛的單品，已經等不及想要通通試穿一輪！」

▲南韓女星Jennie被稱為「人間香奈兒」，本次她的觀秀造型辣度讓人驚艷。（圖／路透）



小松菜奈穿著桃紅色印花雪紡洋裝抵達秀場，飄逸材質讓她今日頗具仙氣，以往的「厭世氣質」不復見，短暫改走甜美風格，不跟Jennie搶最辣地位。

▲小松菜奈曾是厭世臉最佳代表，今意外流露一點少有的甜美氣息。（圖／路透）



在 Instagram 查看這則貼文 ET FASHION（@et.fashion）分享的貼文 於 PDT 2019 年 10月 月 1 日 上午 3:53 張貼

維吉妮維婭受到五六零年代法國新浪潮流派影響，以香奈兒代言人克莉絲汀史都華（Kristen Stewart）曾在電影中扮演的珍西寶（Jean Seberg）為靈魂繆思，用黑、灰、白色調為本體，搭配紅、橙、粉紅與藍色調裝點全身造型。其中，巴黎建築與煙囪插圖、雙C Logo的窗戶皆成了服裝上的醒目印花。

▲經典斜紋軟呢套裝在經典黑白色調中，加入粉紅、丹寧色等，簡單捎來春意。（圖／路透）



經典的經典斜紋軟呢套裝，以荷葉邊裝飾衣領與袖口，搭配褶飾圓裙重新詮釋；不少裙款有圓弧形曲線，搭配黑、白斜紋軟呢，遊走在甜美與率性氣質之間。高腰剪裁的短裙，以圍裹式或是不對稱裙襬表現，部分款式用烏干紗襯裙撐出立體與份量，搭上立體刺繡澎袖上衣，整體造型更有魅力。

▲曲線輪廓的圓裙、烏干紗的份量感，讓香奈兒女人更加浪漫，甚至有一丁點少見的俏麗風格。（圖／路透）



綜觀全系列，可以發現本季由維吉妮維婭掌舵的CHANEL，在經典之中加入更加都會的氣息，她盡情玩轉服裝輪廓的份量感，整體風格一樣優雅，卻流露更多嫵媚或是甜美的女人味。

▲維吉妮維婭盡情玩服裝輪廓的變化，在經典中注入更加都會的風格。（圖／路透）



►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

當一位位身著2020春夏系列女裝的女子們，穿梭在屋頂天台與煙囪周圍時，更加乘這片天際線風景的美麗。

▲超模吉吉哈蒂德（Gigi Hadid）斜倚在屋頂上，加持這幅風景的浪漫美感。（圖／路透）



★圖片為版權照片，由路透供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經路透許可，不得部分或全部轉載！