fb ig video ETtoday search mobile

巴黎直擊／香奈兒打造浪漫天際線　Jennie露蠻腰耍辣、小松菜奈甜賞風景

> >

記者張妤瑄／巴黎報導

巴黎時裝周最後一日，由設計師維吉妮維婭（Virginie Viard）所帶領的香奈兒（CHANEL）在一早登場。走進秀場後，映入眼簾的畫面，讓人一秒誤以為爬上自家屋頂，天台、煙囪、閣樓天窗，嶄新的天際線讓人們看到別樣風景。

▲巴黎時裝周／香奈兒CHANEL 2020春夏系列女裝秀。（圖／路透）

▲巴黎時裝周／香奈兒CHANEL 2020春夏系列女裝秀。（圖／路透）

▲維吉妮維婭領軍的香奈兒大秀，甫於巴黎時間10月1日早晨發表。（圖／路透）

南韓大勢女團BLACKPINK成員Jennie、日本女星小松菜奈，再次受邀到場觀秀。Jennie穿著超大藍色蝴蝶結短版上衣搭配紫色毛巾布材質的經典小外套，不經意露出的小蠻腰，讓她當場成了全場最辣的女星代表，秀後她分享：「很難選擇一個最愛的單品，已經等不及想要通通試穿一輪！」

▲巴黎時裝周／香奈兒CHANEL 2020春夏系列女裝秀。（圖／路透）

▲巴黎時裝周／香奈兒CHANEL 2020春夏系列女裝秀。（圖／路透）

▲南韓女星Jennie被稱為「人間香奈兒」，本次她的觀秀造型辣度讓人驚艷。（圖／路透）

小松菜奈穿著桃紅色印花雪紡洋裝抵達秀場，飄逸材質讓她今日頗具仙氣，以往的「厭世氣質」不復見，短暫改走甜美風格，不跟Jennie搶最辣地位。

▲巴黎時裝周／香奈兒CHANEL 2020春夏系列女裝秀。（圖／路透）

▲巴黎時裝周／香奈兒CHANEL 2020春夏系列女裝秀。（圖／路透）

▲小松菜奈曾是厭世臉最佳代表，今意外流露一點少有的甜美氣息。（圖／路透）

維吉妮維婭受到五六零年代法國新浪潮流派影響，以香奈兒代言人克莉絲汀史都華（Kristen Stewart）曾在電影中扮演的珍西寶（Jean Seberg）為靈魂繆思，用黑、灰、白色調為本體，搭配紅、橙、粉紅與藍色調裝點全身造型。其中，巴黎建築與煙囪插圖、雙C Logo的窗戶皆成了服裝上的醒目印花。

▲巴黎時裝周／香奈兒CHANEL 2020春夏系列女裝秀。（圖／路透）

▲巴黎時裝周／香奈兒CHANEL 2020春夏系列女裝秀。（圖／路透）

▲巴黎時裝周／香奈兒CHANEL 2020春夏系列女裝秀。（圖／路透）

▲巴黎時裝周／香奈兒CHANEL 2020春夏系列女裝秀。（圖／路透）

▲經典斜紋軟呢套裝在經典黑白色調中，加入粉紅、丹寧色等，簡單捎來春意。（圖／路透）

經典的經典斜紋軟呢套裝，以荷葉邊裝飾衣領與袖口，搭配褶飾圓裙重新詮釋；不少裙款有圓弧形曲線，搭配黑、白斜紋軟呢，遊走在甜美與率性氣質之間。高腰剪裁的短裙，以圍裹式或是不對稱裙襬表現，部分款式用烏干紗襯裙撐出立體與份量，搭上立體刺繡澎袖上衣，整體造型更有魅力。

▲巴黎時裝周／香奈兒CHANEL 2020春夏系列女裝秀。（圖／路透）

▲巴黎時裝周／香奈兒CHANEL 2020春夏系列女裝秀。（圖／路透）

▲巴黎時裝周／香奈兒CHANEL 2020春夏系列女裝秀。（圖／路透）

▲曲線輪廓的圓裙、烏干紗的份量感，讓香奈兒女人更加浪漫，甚至有一丁點少見的俏麗風格。（圖／路透）

綜觀全系列，可以發現本季由維吉妮維婭掌舵的CHANEL，在經典之中加入更加都會的氣息，她盡情玩轉服裝輪廓的份量感，整體風格一樣優雅，卻流露更多嫵媚或是甜美的女人味。

▲巴黎時裝周／香奈兒CHANEL 2020春夏系列女裝秀。（圖／路透）

▲維吉妮維婭盡情玩服裝輪廓的變化，在經典中注入更加都會的風格。（圖／路透）

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

當一位位身著2020春夏系列女裝的女子們，穿梭在屋頂天台與煙囪周圍時，更加乘這片天際線風景的美麗。

▲巴黎時裝周／香奈兒CHANEL 2020春夏系列女裝秀。（圖／路透）

▲巴黎時裝周／香奈兒CHANEL 2020春夏系列女裝秀。（圖／路透）

▲超模吉吉哈蒂德（Gigi Hadid）斜倚在屋頂上，加持這幅風景的浪漫美感。（圖／路透）

★圖片為版權照片，由路透供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經路透許可，不得部分或全部轉載！

關鍵字：

巴黎直擊, 巴黎時裝周, 時裝周, PFW, 女裝, 2020春夏, SS20, 香奈兒, CHANEL, 維吉妮維婭, Virginie Viard, 克莉絲汀史都華, Kristen Stewart, 法國新浪潮, 電影, 珍西寶, Jean Seberg, 吉吉哈蒂德, Gigi Hadid
fashion.net

熱門文章

巴黎直擊／三宅一生芭蕾舞者旋轉到飛天、場上溜滑板超歡樂

Boucheron用珠寶帶妳遊巴黎　創辦人的貓咪變超萌戒指

巴黎直擊／LEONARD「糖果紙」上身　金屬光印花有大膽新意

孫芸芸、陳庭妮火速入手COACH新包！IG大熱「隨便擺拍都時尚」

台灣小吃、羅浮宮名畫躍上Swatch　訂製錶最快15分鐘到手

少女瘋搶Reebok x BT21增高鞋！7種角色躲在鞋跟萌翻天

一秒變頂級召喚師！LV替《英雄聯盟》世界大賽打造「冠軍獎盃手提箱」

星．上妝／《說好不哭》三吉彩花獨鍾玫瑰色　YSL賣到缺貨

人魚綠太美！凱莉珍娜攜手BALMAIN推超美彩妝

HOT・Stuff／舒淇也有收藏H＆M　Conscious Exclusive禮服要開賣啦！

ET Fashion

推薦閱讀

巴黎直擊／agnès b.模特兒抱「嬰兒」走秀　奶爸、奶媽都能有法國文藝味

巴黎直擊／曾馨瑩跨海挺王陳彩霞　爆料人生第一顆鑽石是因「走夏姿秀」而得到

巴黎時裝周／Lisa優雅挺CELINE　粉絲暴動尖叫，引外國人頻問：她是誰？

巴黎直擊／張鈞甯胸側挖空鐵塔下看SAINT LAURENT　火辣拼嫩星歐陽娜娜　 偷窺張鈞甯飯店性感照　全身包在布料下「黑色絲襪」讓男人秒淪陷 巴黎時裝周／張鈞甯、歐陽娜娜比帥　Rosé放送「螞蟻腰」最有誠意 網美們快打卡！DAKS在SOGO升起熱氣球　還開限時「英倫風書店」 巴黎直擊／嗨爆！三宅一生新人處女秀　芭蕾舞者旋轉到飛天、場上溜滑板超歡樂 巴黎直擊／LEONARD「糖果紙」上身　金屬光印花有大膽新意 巴黎直擊／秦嵐露香肩賞VALENTINO　想敗全套當「仙女」

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面