fb ig video ETtoday search mobile

談戀愛容易「胡思亂想」的3個星座　天蠍猜疑心重、沒安全感

> >

▲談戀愛容易「胡思亂想」的3個星座。（圖／翻攝pexels）

編輯／Molly　圖／翻攝unsplah、pexels

雖然大家都知道一段感情中，互相信任是很重要的，有些人談起戀愛就是會變得心思特別敏感、沒有安全感，一點風吹草動就會引得他們胡思亂想，像以下3個星座就是代表，需要另一半好好給予關愛和足夠的安全感來引導他們。

▲談戀愛容易「胡思亂想」的3個星座。（圖／翻攝pexels）

雙魚座

向來善良寬容的雙魚座，對待別人或是親密的人都非常友好，也很有包容心，但天性敏感又容易受到別人或事物影響的他們，內心也常會感到落寞和不安，很需要別人的注意和關愛，特別是需要另一半的時刻關注，尤其遇到感情的事，就會瞬間彷彿智商少了一半，無法冷靜思考，有時候伴侶無心的話語或是無意間的冷落，都能讓他們心生不安，胡思亂想一堆，讓自己陷入悲傷的情緒中。

▲談戀愛容易「胡思亂想」的3個星座。（圖／翻攝pexels）

處女座

別看處女座平時看起來溫和客氣的樣子，他們其實是有點情緒化的，面對不太熟的人會顯得內斂一點，而且他們因為神經比較敏感，思慮較多，對人的防備之心重，很難對於不熟的人的敞開心房。除此外，表面上看起來很冷靜淡定的處女座，一碰到感情就容易慌張失控，尤其面對自己喜歡的人，他們更是會小心翼翼，敏感度更上升，常會因為另一半的一句話或一個表情就亂想，多愁善感，因此經常鬧情緒。

▲談戀愛容易「胡思亂想」的3個星座。（圖／翻攝pexels）

天蠍座

平時看似強勢的天蠍座在感情中很需要伴侶的關心，他們並不像表面上看起來堅強，其實很害怕受傷害，因此對於保護自己特別敏感，偶爾會小任性耍脾氣，只是想獲得另一半的關注和呵護。天性猜疑心重的天蠍，談起感情來更敏感多疑，加上佔有慾強烈，如果有時候被另一半忽略了，他們就會胡思亂想，開始沒事找事，做出一些看似找麻煩的動作，其實他們只是因為沒安全感、多疑心發作。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

星座, 十二星座, 愛情, 感情, 兩性, 戀愛, 安全感, 敏感, 猜疑
fashion.net

熱門文章

巴黎直擊／曾馨瑩爆料人生第一顆鑽石因「走夏姿秀」而得到

巴黎直擊／agnès b.抱「嬰兒」走秀　奶爸、奶媽都有文藝味

金鐘女星愛穿搭／賈靜雯時尚辣媽進化史

巴黎直擊／香奈兒打造最浪漫的屋頂　Jennie露蠻腰、小松菜奈甜賞風景

金龜子爬上項錬！「古法圖騰飾品」揭秘千年寓意　入手幸運加分

孫芸芸、陳庭妮火速入手COACH新包！IG大熱「隨便擺拍都時尚」

Boucheron用珠寶帶妳遊巴黎　創辦人的貓咪變超萌戒指

一秒變頂級召喚師！LV替《英雄聯盟》世界大賽打造「冠軍獎盃手提箱」

台灣小吃、羅浮宮名畫躍上Swatch　訂製錶最快15分鐘到手

星．上妝／《說好不哭》三吉彩花獨鍾玫瑰色　YSL賣到缺貨

ET Fashion

推薦閱讀

最難約「懶癌末期」星座Top 3 ！水瓶只愛獨處、第一名永遠在家

2019全台周年慶檔期大公開　10月共35間百貨促銷登場

簡單7招提高基礎代謝率　加速脂肪燃燒！吃夠蛋白質也能助瘦身

大學女生最愛6個「高CP值」平價包　不到2000元入手精品質感 安格斯12星座一周運勢9/30-10/6　金牛走到哪都旺、獅子桃花出現 巴黎直擊／香奈兒打造浪漫天際線　Jennie露蠻腰耍辣、小松菜奈甜賞風景 13位IG爆紅「短髮女神」帳號追蹤起來　看完準備預約髮型師 上班日仍搞到半夜1點才睡　壓力過大讓你得了「晚睡強迫症」 失眠人必學！「6招」教你快速入睡，眨眼法試過沒？ 吹個頭髮手好痠！日本「桌上型吹風機」根本長髮女孩的懶人救星　

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面