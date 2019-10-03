金鐘女星愛穿搭／曾沛慈習慣包緊緊　露美背算大突破

▲曾沛慈上個月參加BV活動，轉過身露美背。（圖／BV提供）

記者陳雅韻／台北報導

從歌唱選秀節目《超級星光大道》出道的曾沛慈，歌而優則演，以《我們與惡的距離》入圍金鐘獎最佳女配角，為演藝生涯交出漂亮成績單，回顧她的時尚進化史，也日益散發自信感與女人味，越來越多時尚邀約找上門，日前出席義大利精品BOTTEGA VENETA（BV）活動，前面是包緊緊的高領毛衣，轉過身卻是大挖背的火辣設計，還有兩顆「小金球」加持，讓人驚豔她真的不一樣了！

▲曾沛慈（右）日常穿搭以輕鬆休閒為主。（圖／翻攝tseng_pets_ohyeah IG，以下同）

曾沛慈的確鮮少與「性感」二字沾上邊，只是露美背都會讓她有些不安，她曾透露與媽媽管教嚴格有關，且174公分的她從小就是班上最高的女生，一度讓她沒自信，因此習慣保守穿搭，她曾透露：「絕不穿緊身的衣服，除非當新娘的那天才有勇氣嘗試一下。」

▲曾沛慈有傲人長腿但不輕易示人。

私下曾沛慈的確熱愛寬鬆服飾，常以簡單的襯衫或橫條T搭配寬褲、長裙，腳踩休閒鞋趴趴走，以清新風格取勝，顯少名牌行頭上身；她也曾與吳姍儒穿同款T恤曬閨密情，自在才是王道。

▲曾沛慈（左）與吳姍儒穿同款T恤曬閨密情。

而舞台裝扮，曾佩慈總愛穿超過膝蓋一些或長至小腿肚的優雅裙裝，不讓一雙長腿見客。但從上個月參加BV活動突破心防露美背後，在金鐘獎紅毯上是否會有新突破，令人期待。

▲曾沛慈的舞台裝偏好氣質長裙。

▲曾沛慈出席Dior口紅活動穿粉色紗裙洋裝飄仙氣。