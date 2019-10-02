【奧斯塔羅】面對秘密時，你是守得住的人嗎？

有秘密跟你們講別跟其他人說

某些人聽到這句話會謹慎許多

但也有人聽到這句話

就好像看到寶一樣

今天奧斯就要和你們一起來看看

面對秘密時

你們是個守得住秘密的人嗎？

＜＜直覺選一張牌＞＞

牌l

選到這組牌的朋友，你們是個能保守秘密的人，畢竟，這樣的牌組代表寧靜與安全，因此你們不是聽完秘密或八卦後會到處傳話的人，因為你們能感同身受，所以當對方跟你們說希望能保守時，你們就會真的放在心裡。畢竟，你們也是個愛面子的人，所以當你們被人抓著質問為何到處亂傳八卦時，便會覺得相當丟臉。

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選到這組牌的朋友，你們基本上不是個喜歡聽別人八卦的人，畢竟，這樣的牌組代表包容與理性，所以面對流言蜚語你們也不會隨波逐流或是掛在嘴邊，不過，你們不是那種會主動去探聽別人秘密的人，因為你們認為對方要說的話，自然就會告訴自己，因此奧斯要說選擇到這牌組的你們，還算是守口如瓶的人唷！

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選到這組牌的朋友，你們就是標準會不小心脫口而出的人，這樣的牌組代表愚昧與粗心，所以當朋友說這件事情不能傳出去時，你們便容易在聊天的時候全部說出來，並且都是沒意識的脫口而出。當然這都是無心之過，但奧斯建議你們還是要注意一下囉！

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選到這組牌的朋友，你們的世界裡根本沒有所謂的秘密，這樣的牌組代表碎嘴與討論，你們就是標準的把話放在心裡會難過的人，知道些什麼事情就會迫不及待的想與自己的好朋友分享，只是你們不會傻傻的跟當事人周遭的人說，所以奧斯要說「鴨蛋在密也有縫」，自己可要好好留意囉！

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