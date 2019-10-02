微肉韓妞分享5招「小一號穿搭法」　巧妙隱藏大屁屁＆肉大腿

치도是南韓一位model，特別的是她不是典型的超瘦身材，而是有點微肉、走自然路線的中大尺碼模特兒~她也會在自己的youtube頻道分享微肉女孩日常的穿搭~現在就跟著一起來看看，치도是怎麼樣遮肉顯瘦，輕鬆就讓自己看起來小一號！

顯瘦穿搭１：上窄下寬

第一個穿搭小技巧就是「上窄下寬」！치도使用貼身背心搭配直筒寬褲，最後再加上近年很夯的西裝外套～對於微肉女孩來說，貼身的背心可以塑造上半身腰細的視覺效果，直筒褲則能遮住腿部較肉、腿型沒那麼好看的地方～最後只要搭上比較挺的西裝外套，就可以又遮手臂肉，又遮屁股肉啦！

顯瘦穿搭２：V領+開衩

這一套雖然也很日常，但是卻藏有許多顯瘦小心機！很多女孩會擔心露出肉肉會顯胖，所以把自己包得緊緊的，但其實最顯瘦的方式，是露出該露的地方！像치도這一套使用深藍色Ｖ領的針織毛衣搭配斜開衩格紋長裙～毛衣和格紋都是很容易顯腫的單品，但치도卻巧妙地使用Ｖ領剪裁（露出纖細頸部線條）和深色系讓毛衣看起來不顯腫，下半身更是靠著斜開衩的剪裁，讓腿部最細的小腿線條露出來，要露不露的看起來反而更顯瘦！

顯瘦穿搭３：收腰線

西外＋腰帶／皮帶是今年很流行的搭配！這一件西外因為比較寬，所以치도下半身便搭配緊身牛仔褲，而為了避免視覺焦點放在下半身，所以褲子選擇黑色更顯瘦；鞋子也和褲子搭配同色，讓腿部的線條比例看起來更修長，而上半身小一號的秘訣就是「收腰線」～不過要注意皮帶的選擇，因為皮帶的寬細是影響顯瘦度的關鍵！選擇細的皮帶會比寬皮帶看起來更顯瘦，既能收出腰線，也不像寬皮帶一樣會顯小腹肉！

顯瘦穿搭４：上身前紮+A字裙

這一套也是很多韓妞很愛的搭配～不只不用辛苦想穿搭，也可以輕鬆顯瘦！首先就是上半身的針織衫～因為細針織更容易顯胖，所以치도選擇了稍微落肩的款式，加上上衣的兩邊有開衩，只要將上衣紮進下半身，看起來就有自動收腰效果！而下半身選擇挺版的牛仔材質也更顯瘦，Ａ字裙的版型更可以修飾腿型的不足，再搭配厚底靴，不只增高又拉長比例～最後露出最細的小腿就完美！

顯瘦穿搭５：襯衫繫腰

最後一套是特別準備給運動風的女孩～如果平常喜歡走運動風，但又擔心穿貼身的運動衫、運動褲會很顯胖的女孩一定要學起來～上半身搭配大學Ｔ或一般短袖Ｔ恤其實都可以，只要讓上下身都是同色的深色系即可～這樣才可以凸顯腰間襯衫的收腰感，而腰間的襯衫選擇和上下半身對比的顏色，不僅可以遮屁股、大腿肉，也讓一成不變的運動風穿搭更有亮點！

文／美人圈 圖／翻攝自치도 _ 내츄럴사이즈모델 youtube截圖

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