小賈斯汀親吻辣新娘　Tiffany婚戒、鑽石耳環齊放閃

▲小賈斯汀與模特兒老婆海莉補辦婚宴，親親放閃。（圖／翻攝justinbieber IG，以下同）

記者陳雅韻／綜合報導

25歲加拿大偶像「小賈斯汀」賈斯汀畢柏（Justin Bieber）與小3歲的模特兒老婆海莉，美國時間30日於南卡羅來納州補辦農莊風婚禮，邀請凱蒂佩芮、亞瑟小子等154位親友出席，他於IG上po出小倆口婚禮照，指間同戴Tiffany & Co.婚戒曬恩愛，新娘耳際還有Tiffany要價逾360萬元的單鑽耳環放閃。

▲海莉耳際的Tiffany單鑽耳環與要價逾1500萬元的求婚鑽戒很搶眼。

這對年輕新人放閃無極限，小賈斯汀po出親親照，直接標註「我的新娘好辣」。梳起乾淨髮髻的海莉，以永遠經典的Tiffany單鑽耳環點綴，無名指佩戴小賈斯汀獻上要價逾1500萬元的Solow & Co.求婚鑽戒，並搭配Tiffany Soleste V鑲鑽婚戒。

▲夫妻倆都戴Tiffany婚戒，瞧瞧小賈斯汀下排閃亮牙與AP錶也吸睛。

小賈斯汀的婚戒也出自Tiffany，為素面的Classic戒指，但如此低調簡約絕不是他的作風，瞧他的下排牙齒可是閃閃發亮，他並在婚禮前添了結婚禮物--上百萬元的AP皇家橡樹系列腕錶（Audemars Piguet，愛彼錶），成為新郎造型不可或缺的重量級配件。

▲婚禮前小賈斯汀已備妥結婚禮物AP皇家橡樹系列腕錶。