髮型師激推5款特殊髮色　黃肌、白肌染完超顯白

女孩們知道膚色不只有分深淺，其實還有深膚色的白肌人、淺膚色的黃肌人嗎？這兩種類型分別的困擾是，雖然是白肌但膚色太深，另一個則是雖然膚色淺但黃肌容易顯髒！因此髮型師特別為這兩種人推薦可以讓膚色更顯白、不髒的特殊髮色，趕快跟著一起看下去吧～

▲（圖／翻攝自la-la-salon.com、IG@kyo_hair）

深膚色白肌適合髮色

＃珊瑚紅



▲（圖／翻攝自Wattpad）

珊瑚紅是用棕色、紅色和些微的橘色調調和而成，所以深膚色的人染起來反而有一種健康美！這款髮色在室內是一個帶橘的紅棕調，所以很顯白，在陽光下更會透出淡淡的紅色髮光，看起來超有氣勢～而且泫雅歐膩也是偏深膚色的白肌，連他都染了，就知道這款顏色有多顯白！

＃深莓色



▲（圖／翻攝自小紅書＠sanotint聖絲婷、小紅書＠麥琪的禮物）

這款髮色是很多人不敢染，但卻意外顯白的髮色！他是用棕色、莓果色、些微的紫色調和的顏色，因為紫色會襯托白肌人偏白的膚色調性，棕色則是最適合亞洲人的顏色，兩色搭起來根本完美！這款髮色特別之處在於，紫色調添加的多寡會影響到髮色偏莓果色或是偏紫色，即使是同髮色，也可以客製化自己專屬的顏色，完全不怕會撞髮色～

淺膚色黃肌適合髮色



＃珊瑚橘



▲（圖／翻攝自인사이트、小紅書＠小魯班）

因珊瑚色一直是今年的大勢色，不過相較於上述的珊瑚紅髮色，淺膚色的黃肌人更適合染「珊瑚橘」！因為這款髮色的橘色可以襯托黃肌，中和膚色偏黃帶來的顯髒感～在陽光下更會帶有髮絲光，看起來超像有挑染的混血兒！

＃薰衣草紫



▲（圖／翻攝自小紅書＠sanotint聖絲婷、小紅書＠＿就是阿左）

薰衣草紫比起上面的深莓色多了一點粉調，看起來很顯氣質又顯白～這一色很類似子瑜曾經染過的紫色系髮色，這款髮色當時在南韓造成轟動就是因為太顯白！不過黃肌染這色真的不用擔心會有髒感，甚至素顏出門氣色也不會不好！

不挑膚色最顯白



＃奶茶色



▲（圖／翻攝自Hotsta、IG@kyo_hair）

接下來要帶來一款不管白肌黃肌染都顯白的顏色！就是「奶茶色」！不僅是很多韓妞染髮時會選的顏色，髮型師也大推這款是最顯白的特殊色～而且漂的次數不需要太多，即使染特殊色也不用怕會傷髮質～

文／美人圈

【延伸閱讀】

韓妞改變頑固「頭髮分線」方法！0技巧、只需吹風機和髮捲，萬年髮線也可以輕鬆換邊！(beauty美人圈)

2019韓國小姐姐最愛「霧感棕色調」髮色範本！一染白三階、高級感get！(beauty美人圈)

韓妞最愛「慵懶系低包頭」教學～只需髮圈、超簡易！中短髮也能綁出隨性感～(beauty美人圈)

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。