宣美超仙「漸層髮」韓妞熱烈討論　5位韓星示範最夯雙色漸層搭配

宣美歐妮在前幾天出發去時裝周的機場照不只被讚翻，連他的漸層髮色都成為韓妞爭相模仿的對象！以下就收集了5款，韓妞超愛的漸變髮色，想要染特殊色、又不想要有可怕布丁頭的女孩趕快看下去！

宣美－金棕色漸變染

第一款要介紹的就是因為機場照，爆紅的宣美髮色！這款髮色是由淺金至深棕的漸層～不僅很特別，更讓韓妞紛紛表示超級仙！不過因為接近頭皮的髮色是淺金，女孩染髮前一定要做好頭皮護理，不然可能會造成頭皮刺痛感～

Jennie-棕金色漸變染



這款髮色剛好跟宣美歐妮的漸層染相反，是由深棕到淺金的漸變～這款髮色相較於宣美歐妮的就比較親民，就算一般人染也不容易失手～加上這款髮色很類似外國人的原生髮色，所以染起來更有混血感！

Hani-棕綠色漸變染



Hani歐妮的髮色這款髮色雖然已經是幾年前染的髮色，但是綠色在南韓一直沒有退燒～而這款棕綠色漸變就是韓妞也很愛染的款式之一！因為接近頭頂處是棕色，加上墨綠色在室內看起來會比較深，所以即使素顏出門也不會太突兀！

太妍-黑藍色漸變染



太妍歐妮這款髮色真的超級仙！上半部分是原生髮色，下半部分配上藍灰色，髮色既不會太無聊，也不會太浮誇～而且下半部的藍灰色在褪色後會變成超美的白金紫色，反而更顯白！

Pony-金粉色漸變染



說Pony大神是最愛漸變髮色的人也不為過！染過棕金漸層、藍金漸層，棕粉漸層～幾乎把能漸層的顏色都染了一輪，不過這款金粉色漸層卻是最受韓妞歡迎的漸變色！因為他只有接近頭頂的一圈為金色，下面皆染成粉色，就算褪色也會帶有一點點紅紫調，不僅不會像台妹，更有一種挑染感！

文／美人圈 圖／翻攝自IG@miyayeah、엽기유머 - 짱공유!!!、낄쮸의 사적인 공간、ViCare、Fimela.com、Blog Giải Trí、IG@ponysmakeup

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