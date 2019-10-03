fb ig video ETtoday search mobile

宣美超仙「漸層髮」韓妞熱烈討論　5位韓星示範最夯雙色漸層搭配

> >

宣美歐妮在前幾天出發去時裝周的機場照不只被讚翻，連他的漸層髮色都成為韓妞爭相模仿的對象！以下就收集了5款，韓妞超愛的漸變髮色，想要染特殊色、又不想要有可怕布丁頭的女孩趕快看下去！

▲漸變髮。（圖／美人圈）

宣美－金棕色漸變染

▲漸變髮。（圖／美人圈）

第一款要介紹的就是因為機場照，爆紅的宣美髮色！這款髮色是由淺金至深棕的漸層～不僅很特別，更讓韓妞紛紛表示超級仙！不過因為接近頭皮的髮色是淺金，女孩染髮前一定要做好頭皮護理，不然可能會造成頭皮刺痛感～

Jennie-棕金色漸變染

▲漸變髮。（圖／美人圈）

這款髮色剛好跟宣美歐妮的漸層染相反，是由深棕到淺金的漸變～這款髮色相較於宣美歐妮的就比較親民，就算一般人染也不容易失手～加上這款髮色很類似外國人的原生髮色，所以染起來更有混血感！

Hani-棕綠色漸變染

▲漸變髮。（圖／美人圈）

Hani歐妮的髮色這款髮色雖然已經是幾年前染的髮色，但是綠色在南韓一直沒有退燒～而這款棕綠色漸變就是韓妞也很愛染的款式之一！因為接近頭頂處是棕色，加上墨綠色在室內看起來會比較深，所以即使素顏出門也不會太突兀！

太妍-黑藍色漸變染

▲漸變髮。（圖／美人圈）

太妍歐妮這款髮色真的超級仙！上半部分是原生髮色，下半部分配上藍灰色，髮色既不會太無聊，也不會太浮誇～而且下半部的藍灰色在褪色後會變成超美的白金紫色，反而更顯白！

Pony-金粉色漸變染

▲漸變髮。（圖／美人圈）

說Pony大神是最愛漸變髮色的人也不為過！染過棕金漸層、藍金漸層，棕粉漸層～幾乎把能漸層的顏色都染了一輪，不過這款金粉色漸層卻是最受韓妞歡迎的漸變色！因為他只有接近頭頂的一圈為金色，下面皆染成粉色，就算褪色也會帶有一點點紅紫調，不僅不會像台妹，更有一種挑染感！

文／美人圈　圖／翻攝自IG@miyayeah、엽기유머 - 짱공유!!!、낄쮸의 사적인 공간、ViCare、Fimela.com、Blog Giải Trí、IG@ponysmakeup

【延伸閱讀】

2019韓國小姐姐最愛「霧感棕色調」髮色範本！一染白三階、高級感get！(beauty美人圈)

韓妞最愛「慵懶系低包頭」教學～只需髮圈、超簡易！中短髮也能綁出隨性感～(beauty美人圈)

黃肌、白肌顯白髮色大不同！髮型師特選5款「顯白特殊髮色」，染完不怕黑、不顯髒！(beauty美人圈)

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

韓妞, 宣美, 漸層髮, 漸變髮, 泫雅, 太妍, PONY
fashion.net

熱門文章

巴黎直擊／曾馨瑩爆料人生第一顆鑽石因「走夏姿秀」而得到

巴黎直擊／agnès b.抱「嬰兒」走秀　奶爸、奶媽都有文藝味

金鐘女星愛穿搭／賈靜雯時尚辣媽進化史

巴黎直擊／香奈兒打造最浪漫的屋頂　Jennie露蠻腰、小松菜奈甜賞風景

金龜子爬上項錬！「古法圖騰飾品」揭秘千年寓意　入手幸運加分

孫芸芸、陳庭妮火速入手COACH新包！IG大熱「隨便擺拍都時尚」

Boucheron用珠寶帶妳遊巴黎　創辦人的貓咪變超萌戒指

一秒變頂級召喚師！LV替《英雄聯盟》世界大賽打造「冠軍獎盃手提箱」

台灣小吃、羅浮宮名畫躍上Swatch　訂製錶最快15分鐘到手

星．上妝／《說好不哭》三吉彩花獨鍾玫瑰色　YSL賣到缺貨

ET Fashion

推薦閱讀

網公認「心機做作」星座女Top 3 ！雙魚裝柔弱、第一名是撩男高手

談戀愛容易「胡思亂想」的3個星座　天蠍猜疑心重、沒安全感

歐陽娜娜拎4萬元鴨子包逛機場！尷尬撞衫又撞髮　網：那英更好看

10月不怕沒劇追！5部韓劇推薦　張娜拉、李相侖高顏值組合讓人期待 最難約「懶癌末期」星座Top 3 ！水瓶只愛獨處、第一名永遠在家 13位IG爆紅「短髮女神」帳號追蹤起來　看完準備預約髮型師 新光三越周年慶6店齊發！　4大重點攻略「狂吃狂買最划算」 2019全台周年慶檔期大公開　10月共35間百貨促銷登場 環球購物中心7間「新北獨家」餐飲登場　「錦拉麵」油香雞湯3天免費 3種膚質換季保養小知識　乾性、油皮、混合肌所需重點都不同

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面