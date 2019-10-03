日本「蘑菇零錢包」長達15公分形狀超妙！有毒沒毒通通扭起來

編輯／Emily 圖／翻攝自nlab.itmedia.co.jp、naturetechnicolour.com

日本以食物為主題推出的小物層出不窮，以零錢包來說就曾經看過荷包蛋、吐司等多種可愛樣式。而這次要介紹的是由日本廠商Takara Tomy其下扭蛋品牌T- ARTS推出的「蘑菇零錢包」，這款零錢包完完全全仿照蘑菇的形狀，不只是有圓圓的傘狀部分，連蘑菇的柄部也一併做出來！真有點超出原來的想像！可愛之餘，多了點搞怪趣味～

蘑菇零錢包依據不同菇類的花紋形狀分成六種款式，開口都是使用口金包設計。其中四款有菇柄的設計，分別是有毒的毒蠅傘、姫紅天狗茸、毒鵝膏和無毒的松茸，毒菇款的顏色是鮮豔的紅、黃、橘，松茸則是一般食用菇常見的咖啡色。

毒蠅傘：童話卡通裡常出現，有著絢麗紅色外型的超級毒菇！

姫紅天狗茸：橘黃顏色超鮮艷，有著超級劇毒！

毒鵝膏：長得較像一般的菇類，常有人被騙誤食而中毒！

松茸：在日本被稱為菇中之王，食用蕈類中最珍貴！

菇柄的設計讓零錢包變成長條狀，長度約14-15cm。雖然形狀有些顛覆平常對零錢包的使用習慣，但拿來裝唇膏、眼線筆等長條物品，也許會意外合適～

如果覺得長條狀包還是不實用，另外兩個款式－洋菇和棕色蘑菇，就是傳統的零錢包形狀，顏色分別是白色和棕色，圓圓的菇菇零錢包會比長條狀的四款方便好用，硬幣放入取出都比較順手！

洋菇

棕色蘑菇

這款扭蛋售價300日圓，10月會在日本正式發售，期待之後在台灣也可以扭到它！

如果蘑菇零錢包對你來說還是太醒目，也有其他蘑菇系列的扭蛋。NTC圖鑑常常推出各種仿真生物的扭蛋，其中一款菇類吊飾，就是超真實的仿真菇菇，連菇類的觸感都完美仿造！吊飾掛起來不會太張揚又超級可愛！

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