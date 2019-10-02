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《黑魔女2》裘莉「暗黑蛇蠍」站C位完勝！對尬21歲睡美人艾兒芬妮

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▲黑魔女2。（圖／路透）

▲《黑魔女2》全球首映，安琪莉娜裘莉（Angelina Jolie）全黑禮服變蛇蠍美人。（圖／路透）

記者鮑璿安／外電報導

迪士尼電影《黑魔女2》（Maleficent: Mistress of Evil）於1日在洛杉磯舉辦全球首映，而劇中最受矚目的演員「睡美人」艾兒芬妮（Elle Fanning）、「黑魔女」安琪莉娜裘莉（Angelina Jolie）與「皇后」蜜雪兒菲佛（Michelle Pfeiffer） 紛紛盛裝亮相紅毯，演繹3個年齡世代的美感，引起全球粉絲驚艷。

▲黑魔女2。（圖／路透）

▲黑魔女2。（圖／路透）

▲黑魔女2。（圖／路透）

▲安琪莉娜裘莉換上了Atelier Versace全黑訂製服，腰間別上小蠍子氣場爆棚。（圖／路透）

《黑魔女2》自開拍定裝到後續劇照釋出，都令粉絲密切關注，隨著電影即將上檔，１日在洛杉磯舉辦盛大的全球首映典禮。劇中飾演黑魔女的安琪莉娜裘莉，果然不負眾望，換上了Atelier Versace全黑訂製服，綁起俐落的包頭，一出場便是氣場爆棚。半肩挖空的設計，在率性中帶有一絲柔美，而特殊的亮片材質更讓裘莉在行走之間，隨之舞動反光。當然最耀眼的就屬點綴在腰部的小蠍子，隨著衣著抓皺層次，頗有蛇蠍美人的靈動感，仿佛會勾人一般，瞬間電暈全球粉絲。

▲黑魔女2。（圖／路透）

▲黑魔女2。（圖／路透）

▲黑魔女2。（圖／路透）

▲艾兒芬妮仙女下凡，淺綠色禮服配上立體花朵點綴。（圖／路透）

飾演「睡美人」的艾兒芬妮，年僅21歲仍舊藏不住稚氣，披著仙女般金髮登場，換上GUCCI特別訂製的淺綠色禮服，並且繡著立體花朵點綴，襯托上艾兒芬妮雪白肌膚更顯動人，而袖口以蝴蝶袖設計，一舉一動都仙氣爆棚。

▲黑魔女2。（圖／路透）

▲黑魔女2。（圖／路透）

▲61歲的蜜雪兒菲佛不老容顏，換上GIORGIO ARMANI橘紅色緞面禮服依舊美。（圖／路透）

「皇后」蜜雪兒菲佛也強勢來襲，61歲的她穿上GIORGIO ARMANI橘紅色緞面禮服，簡單俐落的剪裁十分適合皇后的身型，中間的深藍色腰帶加以點綴層次感，裙擺沒有過多的皺褶，更能凸顯蜜雪兒菲佛的率性氣質，配上不老容顏和一頭浪漫金髮，依舊在紅毯上放電。

▲黑魔女2。（圖／路透）

▲黑魔女2。（圖／路透）

▲《黑魔女2》艾兒芬妮、安琪莉娜裘莉、蜜雪兒菲佛演繹3個年齡世代的魅力。（圖／路透）

★圖片為版權照片，由路透供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經路透許可，不得部分或全部轉載！

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關鍵字：

黑魔女2, 迪士尼, 電影, 艾兒芬妮, Elle Fanning, 安琪莉娜裘莉, Angelina Jolie, 蜜雪兒菲, Michelle Pfeiffer
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