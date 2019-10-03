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【奧斯塔羅】身旁的好友都是真心與你相處嗎？

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▲身旁這好友是真心的嗎？。（圖／奧斯塔羅提供）

朋友這角色
不管在哪個年齡層都是重要的
尤其是出門在外的人
朋友更是不可或缺的一環
但這些朋友是真心與你相處的嗎？
還是為了利益不惜桶上你一刀呢？

感快和奧斯一起來看看
身旁這好友是真心的嘛？

＜＜直覺選一張牌＞＞

牌l

選到這組牌的人，目前這好友可要好好的觀察一下，因為這樣的牌組代表利益與不懷好意，若是挑選到這組牌的人，如果對朋友有些許的懷疑或是說不上來的怪異感受，那奧斯建議你要多觀察一下，因為就目前看來，這對象並沒有這麼單純與簡單，可別到最後變成真心換絕情唷！

牌ll

選到這組牌的人，你這朋友是值得相處的，這樣的牌組代表互相與尊重，不難發現這朋友是真心的，因為這牌組有著公平對等的含意，但奧斯要說你這朋友不喜歡吃虧或是讓你佔便宜，所以一切都是需要以公平為出發點，畢竟，這朋友也只有在這方面比較龜毛喔！

牌lll

選到這組牌的人，奧斯建議你要在多相處或多觀察一下，因為這樣的牌組代表難以改變與固執，老實說這朋友是堅持己見的人，即使表面上答應了，但內心可能還不是那麼的信服，並且在交朋友方面也顯得較保守一些，算是一個比較保護自己的人，但這朋友是否值得深交，奧斯會說見仁見智，畢竟，有些人覺得朋友就是該了解透徹才稱得上朋友，但不是每個人都這樣想的，所以交上這朋友也不是件壞事囉！

牌lV

選到這組牌的人，你得趕快把這朋友好好抓住，因為這樣的牌組代表義氣與重視，所以這朋友總能將你的事情當作自己的去處理，並且能在你遇上困難時伸出援手。另外，這牌組也有著樂觀開朗的含意，所以這朋友能夠在你心情不好時，讓你開朗許多，因此一定要好好把握喔！

▶請點我FB:奧斯塔羅行動占

關鍵字：

奧斯塔羅, 占卜, 塔羅, 運勢
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