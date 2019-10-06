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奧斯塔羅12星座一周運勢1007-1013　牡羊脾氣要控制、單身天蠍可以告白了

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▲一周運勢。（圖／奧斯塔羅提供）

20191007-1013奧斯塔羅12星座一周運勢3熱騰騰出爐囉！

恭喜本周最旺星座

TOP1：天蠍座事業運最旺！學／事業方面在下周都有望開始獲得回報，原因來自過去的努力，將在下周逐漸收穫，而這也讓你更願意投入在目前的工作當中，另外，業務性質的朋友多努力些，下周有機會拿到還不錯的單唷！

TOP2：獅子座愛情運最旺！長久以來對愛情的努力，將在下周開花結果，而一直以來的溝通也將開啟良好的連鎖反應，讓兩人的心靈有更大共鳴。單身的朋友下周則有機會出現桃花，而這樣的桃花來自於職場，要好好注意喔！

TOP3：魔羯座金錢運最旺！正財運勢非常良好，可以多加強本業，有機會賺到許多錢。另外，若是自有公司或工作室的朋友，下周或許有朋友會為你帶來許多合作機會。

本周需注意星座

1.巨蟹座事業運需要留意：學／事業方面，對於目前的工作內容存在很大的失落感，或許是付出始終得不到上司的賞識，或是工作遇到了不小的瓶頸，這些都讓下周的情緒多了些起伏。

2.牡羊座愛情運需要留意：非單身的朋友，下周要多加注意和另一半的相處，下周可能將有不小的爭執產生，而這樣的爭執也會波及周遭的人，奧斯建議下周要避免讓自己情緒影響到另一半喔！

3.雙子座金錢運需要留意：偏財運較不理想，除了固定收入或薪水之外，較不會有其他金錢入荷的可能，因此下周多避免投資方面的動作會比較好。

牡羊座

開運顏色：黃色
幸運數字：21

整體運勢★★★
解析：下周牡羊朋友，對於目前的生活將有著不滿足的想法，因為這樣讓你們在下周都願意花更大的精神在想辦法改變現況，另外，下周需注意情緒上的起伏，將容易與周遭的人事產生爭執，要多注意了。

愛情運勢★★
解析：非單身的朋友，下周要多加注意和另一半的相處，下周可能將有不小的爭執產生，而這樣的爭執也會波及周遭的人，奧斯建議下周要避免讓自己情緒影響到另一半喔！

事業（學業）運勢★★
解析：學／事業方面容易對環境感到不滿足，並且和同事之間也有摩擦的可能性，所以下周將會辛苦一些，不過，由於這狀況是短暫的，所以別放心上，一切就會過去了。

金錢運勢★★
解析：正偏財運都較為平淡的一周，需要多加留意下周物質慾望的提升，或許會讓財務吃緊些。

金牛座

開運顏色：灰色
幸運數字：36

整體運勢★★★
解析：大環境的不穩定，讓金牛朋友下周感到不安及惶恐，面對這樣的環境讓心中蠢蠢欲動因素也開始動了起來，所以下周會積極尋找讓自己穩定下來的方式，所以算是起伏較大的一周。

愛情運勢★★★
解析：看似穩定的感情，其實存在一些雙方都不願意面對的問題，而下周將是檢驗這些問題的時刻，要好好把握趁勢解決問題。

事業（學業）運勢★★★
解析：異動的想法在下周開始出現，對於目前的學／事業無法有效堅持，面對目前的工作內容也感覺到疲乏。

金錢運勢★★★
解析：正財運較佳，偏財運不佳的一周，避免投機的投資方式，奧斯建議是個保守就好的一周。

雙子座

開運顏色：土黃
幸運數字：41

整體運勢★★★
解析：下周雙子朋友對於現況呈現休息的狀況，或許是長久以來的努力在下周開始感到不堪負荷，所以才有那麼點休息的念頭產生，另外，整體狀況停擺，不管這樣的狀況是重新邁步前的喘息或是努力以久後的休息，下周都將呈現沉思休息的狀態，因此奧斯建議下周適時的放鬆自己是相當重要的喔！

愛情運勢★★★
解析：雙方情感在下周呈現停滯，原因來自於下周對於這樣的感情進入沉思的狀況，因此下周在感情上也將呈現平淡的狀況。

事業（學業）運勢★★★
解析：下周在學／事業上，將會有打混摸魚的狀況產生，有可能是手上工作面臨瓶頸，讓你稍稍逃離了現實，除了想想自己的下一步之外，也要順便讓自己休息一下喔！

金錢運勢★★
解析：偏財運較不理想，除了固定收入或薪水之外，較不會有其他金錢入荷的可能，因此下周多避免投資方面的動作會比較好。

巨蟹座

開運顏色：黑色
幸運數字：54

整體運勢★★
解析：下周巨蟹朋友情緒起伏突然大了起來，面對目前的環境也覺得有那麼點的不滿足，而這樣的不滿足感也間接影響了你的生活，讓你在和周遭人事物相處時多了點抱怨，奧斯提醒下周要修正一下自我的心態與看事情的角度，避免讓不滿足與抱怨的想法影響到自己太多。

愛情運勢★★
解析：對於感情的不滿足感提升，變相的希望對方多做一些，或是為你的不安全感多做些承諾，這樣的舉動都讓下周另一半感到不少的壓力，要多加留意囉！

事業（學業）運勢★★
解析：學／事業方面，對於目前的工作內容存在很大的失落感，或許是付出始終得不到上司的賞識，或是工作遇到了不小的瓶頸，這些都讓下周的情緒多了些起伏。

金錢運勢★★
解析：正偏財運勢都不是相當理想，下周物質慾望也提高許多，所以有花費過多的狀況。

獅子座

開運顏色：天空藍
幸運數字：95

整體運勢★★★★★
解析：下周獅子朋友將是個理性思考的一周，同時也充滿成功的可能性，如果一直以來有煩惱的事情，都會在下周更加明朗，並且對於事情的掌控度也提高許多，讓你做起事來事半功倍，所以下周會是個相當有氣勢的一周喔！

愛情運勢★★★★★
解析：長久以來對愛情的努力，將在下周開花結果，而一直以來的溝通也將開啟良好的連鎖反應，讓兩人的心靈有更大共鳴。單身的朋友下周則有機會出現桃花，而這樣的桃花來自於職場，要好好注意喔！

事業（學業）運勢★★★★
解析：學／事業方面，下周是突飛猛進的一周，努力的結果將會開始浮現，而手邊的工作也進入穩定的開始，若對於現況不滿足的朋友，下周也將獲得相當大的改善。

金錢運勢★★★★
解析：正財運相當好的一周，在工作上獲得的金錢回報將有望讓你感到滿足。

處女座

開運顏色：綠色
幸運數字：58

整體運勢★★
解析：下周處女朋友的信心與堅持下降許多，面臨事情的熱情也相對減少，所以奧斯提醒下周在面對事情時的堅持要提高一點。另外，也要注意三分鐘熱度的狀況，簡而言之，下周如何延續熱情將會是需要學習的課題。

愛情運勢★★★
解析：下周雙方之間的共識度降低許多，必須要多注意彼此在愛情中的步伐是否一致，因為有時一前一後的愛情並不是件好事喔！

事業（學業）運勢★★★
解析：下周自信心不足的狀況在學／事業方面尤其明顯，所以才會導致自己與現在的環境產失了隔閡，因此有進度落後的狀況出現，需要多加注意囉！

金錢運勢★★
解析：正偏財運不佳，有破財的可能性，下周不適合有投資動作，奧斯建議金錢方面守成就好。

天秤座

開運顏色：紫色
幸運數字：17

整體運勢★★★
解析：長久以來堅持的事物或想法在下周受到不小的挑戰，有可能是家人也有可能是來自於朋友，同時也因為這樣的狀況讓天秤朋友的情緒受到影響，奧斯提醒下周面對自己想做的事或想法時要堅持一些，避免因為外來的評價而動搖了自我的內心喔！

愛情運勢★★★
解析：下周兩人之間有不小的口角狀況產生，但終屬暫時性的，而這樣的爭執也將帶領彼此進入更深的情感層次中，因此奧斯提醒下周的爭吵可別往心裡去囉！

事業（學業）運勢★★★★
解析：目前的學／事業中，有機會在創造出還不錯的成績，因此下周將會在工作上做得有聲有色，要好好把握囉！

金錢運勢★★★
解析：偏財運勢較差，正財運勢還不錯，要是下周有機會和朋友聚會或見面，有機會了解到不錯得進財機會。

天蠍座

開運顏色：藍色
幸運數字：99

整體運勢★★★★★
解析：天蠍朋友下周強烈的自信，將暗示著成功的指日可待，而這樣的收穫多半來自過去自我努力的付出與耕耘，因此若是過往埋首努力的朋友，下周有望開始獲得回報，讓一向習慣勞累的你開始感到值得。另外，下周對於事情掌握度提升許多，也讓你的內心備感安心不少。

愛情運勢★★★★
解析：成熟穩定的戀情狀態，讓雙方對於未來都感到踏實不少，有伴的朋友奧斯建議下周可要好好享受難得可貴的甜蜜時間，單身的朋友，若有追求已久的對象，下周可以嘗試表示心意囉！

事業（學業）運勢★★★★★
解析：學／事業方面在下周都有望開始獲得回報，原因來自過去的努力，將在下周逐漸收穫，而這也讓你更願意投入在目前的工作當中，另外，業務性質的朋友多努力些，下周有機會拿到還不錯的單唷！

金錢運勢★★★★★
解析：正財運優於偏財運，奧斯建議多著重在本業上有望獲得不錯的金錢回報。

射手座

開運顏色：白色
幸運數字：20

整體運勢★★★
解析：下周射手的朋友，面對人、事、物的熱情會消退許多，並且將感到些許的孤寂感，因為下周部分問題的產生讓自己感到無力許多，所以奧斯建議下周要多著重於自己的內心，若能找回當初的熱情，或許可以有效改善下周遇到的瓶頸狀況喔！

愛情運勢★★★
解析：下周雙方的情感面臨問題，原因來自某一方對於感情付出太多，卻忽略了對方是否能夠接受，間接造成了些許的壓力，奧斯建議在做些貼心舉動時還是要看對方是否需要會比較好。

事業（學業）運勢★★
解析：下周學／事業運勢方面，奧斯建議要花點心思了解自己的能力到哪裡，避免做些無謂的動作，以免讓自己跟周遭的人事差了一大截，要多加注意喔！

金錢運勢★★
解析：下周偏財運不佳，奧斯建議如果有打算投資的朋友，適時的考慮可以，但考慮太久容易錯失機會，因此時機差不多就可以入場投資囉！

魔羯座

開運顏色：橘紅色
幸運數字：86

整體運勢★★★★
解析：下周魔羯朋友整體運勢平靜許多，不會有太大的起伏，而這難得的平靜也讓一向忙碌的你在下周終於可以好好喘口氣。另外，下周對於朋友之間的感情突然重視起來，有時間的話奧斯建議可以和朋友來場聚會，也讓下周的心情更加愉悅。

愛情運勢★★★★★
解析：下周面對情感正確許多，願意給另一半更多的空間，除此之外也讓自己多學習成長，雙方的地位在下周呈現平等，讓這段情感立下更好的的基礎。

事業（學業）運勢★★★★
解析：學／事業方面，成功的機會提高許多，奧斯建議下周多花點心思在工作上，或將有望得到不錯的回報。另外，若有正要簽屬合約或合作的朋友，奧斯也建議下周可以行動，有機會呈現雙贏局面喔！

金錢運勢★★★★★
解析：正財運勢非常良好，可以多加強本業，有機會賺到許多錢。另外，若是自有公司或工作室的朋友，下周或許有朋友會為你帶來許多合作機會。

水瓶座

開運顏色：銀色
幸運數字：46

整體運勢★★
解析：下周水瓶朋友無來由的念舊起來，過往的事情三不五時浮現在目前的生活中，有那麼點守舊的狀況發生。另外，因為這樣的狀況讓自己停留在過去，不太願意踏出新的一步，讓自己顯得孤獨許多，下周要多避免想到過去的事情，以免影響到你目前的生活。

愛情運勢★★
解析：下周兩人的爭執狀況更加明顯，會為了一些小事情出現爭吵，奧斯建議下周多避免和另一半起爭執，因為下周的爭執是將容易讓另一半往心裡去，並不是會隨時間淡掉的爭執，所以面臨情緒時，多想一下或主動退讓會比較好喔！

事業（學業）運勢★★★
解析：下周學／事業方面，對於目前的公司或學業感到萬分的灰心，甚至會有偷懶的狀況出現，而這樣的狀況連帶影響上司或同事之間對你的評論，所以下周在工作要再多加把勁，面臨問題也要適時向外求援喔！

金錢運勢★
解析：正偏財運都不是非常理想，甚至會有小破財的機會，奧斯建議下周避免不必要的開銷也多遵守交通規則，以免讓國庫多筆入帳喔！

雙魚座

開運顏色：橘色
幸運數字：33

整體運勢★★★★
解析：下周雙魚朋友對生活的滿意度大上許多，過往的努力也在下周開始得到回報，而這樣的狀況也讓自己開始停下忙碌的許久的腳步，讓生活感到充分的休息，不過，奧斯還是不免要提醒，暫時的休息不是壞事，但也別因此停下向前的腳步囉！

愛情運勢★★★★
解析：雙方在感情中的互動增加，讓這段感情溫度提升許多，也因為如此雙方都更加願意未來這段關係努力，單身朋友下周可多留意朋友間的介紹，或許會有不錯的對象出現。

事業（學業）運勢★★★★
解析：下周在學／事業方面顯得游刃有餘，面對許多工作都能夠妥善處理，因此也動起自我成長的念頭，將會是上進的周期，要好好把握了。

金錢運勢★★★★
解析：正財運優於偏財運的狀況之下，奧斯建議你多著重在本業上，獲得的報酬將大上許多。

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關鍵字：

奧斯塔羅, 12星座, 一周運勢
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