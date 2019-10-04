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運動後的「拉筋」好重要！5動作有效放鬆肌肉、改善臀腿瘦更快

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女孩們都知道要瘦身不能少了運動這一環，但是其實運動後的拉筋動作也很重要！如果有好好拉筋，不只一個月可以多瘦3公斤，甚至連腿型、臀型都可以被改變！以下5動作就是睡前10分鐘可以做的超簡單拉筋運動～快來一起看下去吧！

▲拉筋動作。（圖／美人圈）

運動後拉筋STEP 1：背部伸展、大腿內側拉筋

▲拉筋動作。（圖／美人圈）

第一步不只可以訓練柔軟度，讓背部肌肉放鬆、舒緩肩頸痠痛，也可以伸展整條腿部內側，讓大腿內側也一起運動到！注意做這一動作時膝蓋要盡量往下壓，並停留1分鐘後再起身～

運動後拉筋STEP 2：大腿前側外側拉筋、胯部整形

▲拉筋動作。（圖／美人圈）

第二步的動作可以伸展到大腿前側及外側的肌肉，降低長期運動可能造成的粗大腿問題，或是因姿勢不良而產生的假胯寬！首先呈仰臥姿勢，其中一條腿屈膝，接著雙手抱膝，並將大腿前側靠近腹部，在30秒內持續左右換腳。接著將腳跟放在同邊臀部外側，一樣在30秒內持續左右換腿～另一邊作法相同～

運動後拉筋STEP 3：伸展背部、腿部整體拉筋

▲拉筋動作。（圖／美人圈）

這一步可以拉伸整條腿後側和背部、肩頸處，讓腿型更直、整體儀態更挺～一開始雙手撐地，腳掌完全著地，全身呈倒V字型，停留30秒，接著雙膝跪在地上，雙手往前伸，一樣停留30秒再起身～

運動後拉筋STEP 4：下臀緣、大腿後側、小腿拉筋

▲拉筋動作。（圖／美人圈）

這一步非常推薦臀部肥大、腿型不好看的女孩做～因為他不只可以讓腿變直，也能瘦臀部下緣的贅肉！首先呈仰卧，一條腿伸直與身體成90度，且腳尖朝臉的方向勾起，以手拉伸腳尖，一邊做30秒，需要感受到腿後側有些微痠痛才是正確的喔～

運動後拉筋STEP 5：改善假胯寬，大腿前後側、臀部拉筋

▲拉筋動作。（圖／美人圈）

最後這一步不僅可以放鬆筋骨，又能改善體型～首先兩條腿一前一後正放，並將前腿彎曲，後側的腿腳尖繃直，接著上身向前趴，腰背盡量挺直，停留1分鐘，另一邊作法相同～大腿前側有強烈拉伸感才代表有正確拉到筋喔～

文／美人圈　圖／翻攝自IG@wow8912、小紅書＠小依娜olivia

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

瘦身, 減肥, 拉筋, 運動
fashion.net

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