Lisa甜美、Jennie女人味　秋冬「捲髮」點名率最高女星範本推薦

捲髮無疑是今年的髮型趨勢，超多種捲髮種類不煩惱，跟著女星PICK不會錯！行走髮型書LISA的捲髮可甜可鹹；楊丞琳、吳謹言的捲髮軟萌稚嫩，快來看看哪款最適合你！

捲髮髮型推薦1：Blackpink Lisa



說Lisa是行走髮型書，可一點也不為過呀！及肩的鎖骨髮尾加上雲朵捲來製造出蓬鬆、流線感，搭配上稚嫩的氧氣瀏海，帥中帶甜。

捲髮髮型推薦2：楊丞琳

我們的不老女神楊丞琳和李榮浩正式升格為夫妻啦！不說你可能不知道，女神可已經年過35了～想看起來像楊丞琳一樣減齡顯嫩，除了保養要做足，造型上更是絲毫不能馬乎，這款泰迪捲看起來軟萌可愛，搭配上棕髮色瞬間營造出一種可愛小動物的氛圍。

捲髮髮型推薦3：吳謹言、Blackpink Jennie

水波紋捲搭配上不同髮色，可以知性溫柔、可以個性時髦，如果要選，絕對燙它！吳謹言的深色髮搭配隨性的波紋捲髮，讓原本的小臉更顯精緻，有種洋娃娃的感覺。

而Jennie以秋冬大勢的霧感髮色搭配自然波紋，個性中不失女人味，魅力十足！如果想要在家自己燙，也可以參考下面這篇的韓妞超詳細教學唷！

捲髮髮型推薦4：唐嫣

溫柔小姊姊必備的木馬捲，可以說是最多藝人、名媛選擇的捲髮款式。木馬捲髮的關鍵在於捲度是線條分明的，搭配上蜜糖蜜糖光澤感的棕髮色，散發滿滿女人味～

捲髮髮型推薦5：蔡依林、泫雅

除了自然派的溫柔捲髮，近期搶眼的爆炸頭捲也是女星們PICK的髮型之一呀！蔡依林的超級蓬鬆捲髮，從頭頂的大捲往下延伸小捲極有層次，給人一種復古神秘的感覺～

而泫雅的大媽式爆炸頭，更是照片一釋出直接衝進各網的熱搜排行，雖說這髮型不是泫雅預期的捲髮款式，但也只有泫雅的高顏值能撐起它的浮誇吧～

文／美人圈 圖／翻攝自IG@lalalalisa_m、@rainie77、@jennierubyjane、@jolin_cai、@hyunah_aa、微博@吳謹言、＠唐嫣

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