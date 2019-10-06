瀏海、層次好重要！ 4個短髮提案選對才有零死角造型

秋高氣爽的天氣讓人想輕鬆度過，若還是維持厚重長髮或是容意讓髮絲卡在脖子、背部處等處的中長髮，更是讓人在氣溫多變的秋季感到悶熱難耐吧！除了利用穿搭展演清盈印象之外，不妨就趁著入秋換個髮型吧。

雖然經常有剪短髮的想法，是否也因為沒能把握自己短髮的模樣而遲遲不敢動作！？在尋找髮型範本時不僅要從正面，其他角度的樣子也要一併參考才能夠安心放信心。以下 4 個短髮提案，從不同角度看上去哪一款才是你心目中的理想髮型呢？

高層次男孩感短髮

既然要剪短髮的話就一股作氣直接嘗試男生頭的髮型吧！就連女生短髮都會稍微維持長度的鬢角一口氣剪到耳上，打高層次卻維持整體的份量感，有點像是蘑菇頭的樣子還是流露出了女孩俏皮可愛的一面。後腦杓處明顯堆高的層次感，讓髮絲的律動感更自然有形。

中層次大人感短髮

比起男孩感的極短髮造型，保留兩側鬢角及瀏海長度都能讓短髮營造出大人感的小姐姐氣息。最上層的層次與瀏海齊長保留在耳垂的位置，整齊又帶有圓潤感的頭髮輪廓讓這個髮型的年齡趨於成熟，隨興上些髮油就可以表現俐落潔淨的都會女子感受。

短瀏海鮑伯短髮

比起俐落的男生頭髮型，整體齊長落在腮幫子的髮長更讓許多人都能輕鬆駕馭。沒有明顯的層次，整齊的髮尾弧度讓整個人散發出乖巧可愛的寧靜氛圍，想在達到更減齡效果的畫可以利用眉上瀏海，露出臉龐讓輪廓更加清晰就能同時擁有清新的個性印象。偶爾不經意地將兩側頭髮勾至耳後就能有不一樣的髮型效果。

長瀏海鮑伯短髮

高層次的短髮總覺得清爽過了頭，而多了眉上短瀏海的鮑伯頭又是需要一定的勇氣才能駕馭的可愛髮型。有著以上想法卻還是想剪短髮的畫，就用低層次的長瀏海短髮來表現帶點嬌羞又不失穩重感的個性吧。為了避免低層次的短髮會有不夠時髦的厚重感，可以選擇將髮尾輕薄度再加強，線條清晰且能看見明顯的髮流感才是今夏短髮的重點。

Photo : IG @norimasasawa, @nishiyama_a_sae

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