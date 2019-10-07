「百褶裙」才是真正的百搭裙！不論搭配何種上衣，瞬間點亮造型

線條簡單的素面上衣往往是多數時刻都適合穿搭的單品，而簡約的風格正好也恰巧搭上流行。隨興套上一件素 Tee 並搭上牛仔褲雖能詮釋出不錯的衣著感，但若還想加強穿搭印象的話，選擇一件百褶裙作為下身單品就會有更加分的造型效果。

經典的百褶裙裝即使是素色款式也能輕易地讓穿搭吸引目光，藉由打褶設計可以使長裙透過立體的輪廓感打造出搶眼印象，只要選擇簡約的上衣搭配就能有看似精心的打扮。

素 Tee + 百褶裙

幾乎可以輕鬆跟各種類型的單品相互搭配的短袖素 Tee，應該是每個人衣櫃中的常備款式。作為最稱職的配角上衣，下身選搭百褶長裙，不論是用來烘托出印花百褶裙的活潑還是與素面百褶裙組合出休閒女人味都相當合適。

蓋袖背心 + 百褶裙

與素 Tee 一樣有著好搭配性，素色的蓋袖背心擁有剛剛好的清涼感卻又不會太裸露在本季相當受到日本女生青睞。選搭印花款的百褶裙讓穿搭的印象感更顯著，再踏上一雙涼鞋就很有季節風格。

字母 Tee + 百褶裙

單一色彩的上衣稍嫌沒有變化性，卻又不能捨棄百搭的優點，那麼就利用字母 Tee 來為簡單的造型營造趣味性吧！搭配上百褶長裙就能展演出輕盈的飄逸感受，而透過字母的點綴又可以達到視覺集中的效果。

設計感 Tee + 百褶裙

單色 Tee 簡約的有點無趣，但又偏愛素色的衣著時，就利用有著特殊剪裁的上衣來完成穿搭。不管是削肩的特色袖口，或是刻意於領口處的劃破設計，透過小小的設計變化再加上百褶長裙就能擁有簡約卻個性滿分的穿搭。

長版上衣 + 百褶裙

單色的百褶長裙除了單純做為一般下身單品著用，應用於長版衣著時還可以輕鬆堆疊出輕巧的多層次印象。擔心比例不佳的話可以選擇有著開岔設計的長版 Tee，或是能做出腰身感的中長版上衣，利用百褶裙的經典打褶就可以打造出簡易的服裝層次。

Photo : WEAR

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