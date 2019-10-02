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IKEAＸVirgil Abloh第二波家具系列全品項公開　趕快瞄準環保袋、綠色地毯

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編輯／Duke

曾在9月宣布將二度聯手帶來「MARKERAD」系列的Virgil Abloh與IKEA，日前在倫敦時裝周中打造「FITTING ROOMS」，讓人們體驗「無法穿的時尚」，同時也預告11月將迎來正式發售，不過，時間才剛進入10月後，便有多方消息曝光此次聯名的品項與部分售價，其中包括環保提袋、地毯、時鐘等用品與家具，下方一起來看看吧！

▲Virgil Abloh X IKEA「MARKERAD」系列。（圖／翻攝自IG@supreme_leaks_news、@virgilabloh、IKEA）

▲Virgil Abloh X IKEA「MARKERAD」系列。（圖／翻攝自IKEA）

Off-White主理人Virgil Abloh設計的「MARKERAD」系列，是專為千禧年的年輕人設計，尤其是想要替第一間房子打造時尚裝飾的人，所以該系列將充滿濃厚的當代藝術、街頭文化以及IKEA的簡約風格。

▲Virgil Abloh X IKEA「MARKERAD」系列。（圖／翻攝自IG@supreme_leaks_news、@virgilabloh、IKEA）

▲Virgil Abloh表示「MARKERAD」系列，是專為千禧年的年輕人設計。（圖／翻攝自IKEA）

由於這次的「MARKERAD」系列是為年輕人打造，所以價格方面較為低廉，其中，該系列共有15件Virgil Abloh的作品，包括地毯、鬧鐘、環保提袋、工具箱、蒙娜麗莎壁畫、椅子、收藏櫃、床架、床單等。

▲Virgil Abloh X IKEA「MARKERAD」系列。（圖／翻攝自IG@supreme_leaks_news、@virgilabloh、IKEA）

▲「WET GRASS」地毯，售價為美金249元（約台幣7,700元）。（圖／翻攝自IG@supreme_leaks_news）

▲Virgil Abloh X IKEA「MARKERAD」系列。（圖／翻攝自IG@supreme_leaks_news、@virgilabloh、IKEA）

▲IKEA明細地毯，售價為美金99元（約台幣3,050元）。（圖／翻攝自IG@supreme_leaks_news）

▲Virgil Abloh X IKEA「MARKERAD」系列。（圖／翻攝自IG@supreme_leaks_news、@virgilabloh、IKEA）

▲鬧鐘，售價為美金49.99元（約台幣1,550元）。（圖／翻攝自IG@supreme_leaks_news）

▲Virgil Abloh X IKEA「MARKERAD」系列。（圖／翻攝自IG@supreme_leaks_news、@virgilabloh、IKEA）

▲Virgil Abloh X IKEA「MARKERAD」系列。（圖／翻攝自IG@supreme_leaks_news、@virgilabloh、IKEA）

▲大、小環保提袋，售價分別為美金24.99元（約台幣1,550元）、美金19.99元（約台幣620元）。（圖／翻攝自IG@supreme_leaks_news、IKEA）

▲Virgil Abloh X IKEA「MARKERAD」系列。（圖／翻攝自IG@supreme_leaks_news、@virgilabloh、IKEA）

▲配有多種工具的工具箱。（圖／翻攝自IG@supreme_leaks_news）

▲Virgil Abloh X IKEA「MARKERAD」系列。（圖／翻攝自IG@supreme_leaks_news、@virgilabloh、IKEA）

▲蒙娜麗莎壁畫，售價為美金79.99元（約台幣2,500元）。（圖／翻攝自IG@supreme_leaks_news）

▲Virgil Abloh X IKEA「MARKERAD」系列。（圖／翻攝自IG@supreme_leaks_news、@virgilabloh、IKEA）

▲Virgil Abloh X IKEA「MARKERAD」系列。（圖／翻攝自IG@supreme_leaks_news、@virgilabloh、IKEA）

▲Virgil Abloh X IKEA「MARKERAD」系列。（圖／翻攝自IG@supreme_leaks_news、@virgilabloh、IKEA）

▲以木頭打造的椅子、收藏櫃、床架。（圖／翻攝自IG@supreme_leaks_news）

Virgil Abloh X IKEA「MARKERAD」系列，將於美國時間11／1早上10點開賣，不過，這次的發售僅限美國地區，而台灣的上架時間與價格，還有待日後官方公布，近期有想更換家具裝飾的朋友，千萬不要錯過囉！

此外，根據IG帳號@kickwhoshow的消息指出，Off-White或將在明年帶來聯名款的Air Jordan 5，原因為Virgil Abloh先前於芝加哥舉辦「FIGURES OF SPEECH」個人藝術展時，曝光了多雙Air Jordan的Sample鞋，並且明年是Air Jordan 5的30周年紀念，因此雙方極有可能再次連手衝擊球鞋市場，有興趣的朋友，未來不妨期待一下這雙鞋的發售吧！

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關鍵字：

MARKERAD, Off-White, VirgilAbloh, IKEA, 倫敦時裝周, 時尚, 千禧年, 家具, 裝飾, AirJordan5
fashion.net

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