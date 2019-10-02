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法國女諧星亂入香奈兒時尚大秀！吉吉哈蒂德一個動作請下台，帥氣之舉網友大讚

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編輯／JJ

日前巴黎時裝周CHANEL香奈兒2020春夏的秀場上，除了來自世界各地的眾星雲集，讓大家眼睛、鏡頭都很忙碌之外，大秀進行當中還發生了一件令人瞠目結舌的荒唐事，當秀進入尾聲、模特兒們準備謝幕時，觀眾席有一位怪人突然衝上台，大剌剌的和眾模特兒一起走秀，讓在場所有人都超傻眼！

▲吉吉哈蒂德霸氣阻擋香奈兒秀上不速之客。（圖／路透、翻攝自香奈兒IG、wwd）

▲一名觀眾以迅雷不及掩耳的速度衝上伸展台。（圖／路透）

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從影片還原現場，這名不速之客突然從台下一腳跨上伸展台，插入模特兒的行列之中，還差點害後面的模特兒撞到她，當下觀眾都不明白發生了什麼事，搞不清楚是否為特別安排的橋段，但是這位路人穿著的並不是2020春夏服裝，而是去年的，而且站在專業模特兒面前身材明顯矮小許多，走路也東張西望的，怎麼看都不可能是秀上的模特！

▲吉吉哈蒂德霸氣阻擋香奈兒秀上不速之客。（圖／路透、翻攝自香奈兒IG、wwd）

▲還一臉得意的跟其他模特兒一起走秀。（圖／路透）

這時Gigi Hadid 吉吉哈蒂德並不在行走中的模特行列中，而是跟另一批模特站在遠端看台上，她似乎發現了秀場上的不對勁，在這名亂來的不速之客改變方向時Gigi Hadid也迅速向前，禮貌性用「指引」的方式請她下台，才暫時結束了這齣鬧劇。

▲吉吉哈蒂德霸氣阻擋香奈兒秀上不速之客。（圖／路透、翻攝自香奈兒IG、wwd）

▲Gigi Hadid 站在遠方注意到騷動。（圖／翻攝自IG@chanelofficial）

從觀眾所攝錄的現場影片中可以看到，Gigi Hadid 霸氣阻擋住入侵者的去路，雖然入侵者甚至對著觀眾瘋狂擺Pose、露出得意笑容，Gigi Hadid 還是面不改色，搭上她的肩引領她、請她下台離開。網友們都紛紛讚賞Gigi Hadid的臨時反應，完成霸氣又帥氣一場救援行動，否則等到保全們找到機會請她下台的期間還會有更多驚人舉動呢。

▲吉吉哈蒂德霸氣阻擋香奈兒秀上不速之客。（圖／路透、翻攝自香奈兒IG、wwd）

▲來亂的怪人似乎還相當不滿。（圖／翻攝自IG@wwd）

後來網友們也快速肉搜出這名怪人，原來是一名來自法國的喜劇演員Marie S'Infiltre，她做出這種行為已經不是第一次，過去也曾在法國內衣品牌Etam 的秀上亂入過，她也早就表明了目標是CHANEL，所以能說這次是預謀犯案，她在CHANEL秀上做出的脫序之舉讓大家都傻眼，但是她本人卻完全沒有表示懊悔歉意，反而還相當得意的在個人Instagram上PO出各大媒體對她做出的報導，網友們認為她或許是想紅想瘋了，引來各界抨擊，卻提高了知名度。

★圖片為版權照片，由路透社供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經路透許可，不得部分或全部轉載！

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關鍵字：

巴黎時裝周, 香奈兒, CHANEL, Gigi Hadid, Marie S’Infiltre
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