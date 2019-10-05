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每部都好喜歡！皮克斯推出「20部經典動畫」套裝　精美包裝一次收全套不後悔

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編輯／JJ　圖／翻攝自Twitter@disney_around、@PaanYNWA

如今，各種類型的影視作品都能夠在虛擬的網路世界上看到，方便省時又省空間，不過那種實體的、精裝的手感，以及對喜歡的事物想要完整收藏的慾望，對於心裡有回憶的人仍然是非常有意義的！迪士尼皮克斯所推出過的動畫電影陪伴了我們許多人的童年甚至是現在，這次推出了皮克斯「20 部動畫電影光碟套裝」，能不心動嗎？

▲皮克斯20部電影套裝。（圖／翻攝自Twitter@disney_around）

▲皮克斯20部電影套裝。（圖／翻攝自Twitter@disney_around）

套裝外觀是一個精美的小紙箱，封面上有皮克斯跳跳燈，打開後呈現了一整排如彩虹般的書背，此「20 部動畫電影」光碟套裝中的每一部都是經典中的經典，身為皮克斯電影影迷是必須要收藏的！

▲皮克斯20部電影套裝。（圖／翻攝自Twitter@disney_around）

像是《玩具總動員》系列、《超人特攻隊》系列、《海底總動員》系列以及其他單集的電影都收錄在裡頭。

▲皮克斯20部電影套裝。（圖／翻攝自Twitter@disney_around）

而且每一部光碟都放在專屬的小冊子裡，光碟與包裝都依照電影去特別設計，相當精緻，即使不使用光碟來看電影，也非常有紀念價值！

▲皮克斯20部電影套裝。（圖／翻攝自Twitter@disney_around）

▲皮克斯20部電影套裝。（圖／翻攝自Twitter@disney_around）

▲皮克斯20部電影套裝。（圖／翻攝自Twitter@disney_around）

▲皮克斯20部電影套裝。（圖／翻攝自Twitter@disney_around）

每本小冊子背面還有令人又驚又喜的角色繪圖，真正的好電影是不論重溫幾遍都覺得好看，看到角色就能湧現回憶，相信這些電影都陪伴大家度過很長的歲月，此消息一出，許多網友都大讚：「每一部都好喜歡」、「太有收藏價值了！」，這一套「皮克斯 20 部動畫電影光碟箱」在日本售價為32,400 日圓。

▲皮克斯電影套裝。（圖／翻攝自Twitter@disney_around）

另外，英雄系列電影在全球延續了十幾年都不曾退燒，《漫威宇宙》系列從西元2008《鋼鐵人》播出至今，已累積了22部作品，包括各英雄的獨立故事以及串聯在一起的「復仇者聯盟」線，實在讓人不得不佩服這些鋪陳長達11年的巨作，而漫威老闆凱文費奇也宣布等到《復仇者聯盟 4 : 終局之戰》發售光碟版之後，將會推出名為「無限傳奇」（The Infinity Saga）的豪華漫威電影套組，收錄過去11年漫威22部作品，讓影迷們心癢癢準備敗下去，在家就可以來場「漫威電影馬拉松」！

▲皮克斯20部電影套裝。（圖／翻攝自Twitter@disney_around）

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關鍵字：

皮克斯, 迪士尼, 電影套裝, 漫威
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