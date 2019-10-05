越野車全球僅有85輛！Supreme三方聯名正式襲來　全罩安全帽＋賽車裝才夠帥

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被稱為「西方聯名之王」的Supreme，時常和不同領域的品牌進行聯名企劃，像是與Pearl、Stern共同推出的爵士鼓、彈珠台等。其中，Supreme自8／19公開2019秋冬系列型錄後，一台與本田（Honda）聯名越野車便備受期待，如今官方終於正式公開發售時間，並帶來Supreme X Honda X Fox Racing的三方聯名，其中，越野車將採超限量販售，因為全球僅有85輛。

▲Supreme與Pearl、Stern共同推出的爵士鼓、彈珠台。（圖／翻攝自IG@showlo）

▲Supreme X Honda X Fox Racing三方聯名系列。（圖／翻攝自Supreme官網）

備受矚目的本田聯名越野車終於迎來發售，並且還連同眾多機車元素的單品一起登場，想必已經讓許多粉絲迫不及待的想要收藏。這次除了Supreme X Honda CRF 250R之外，還有聯手Fox Racing推出的連帽外套、賽車衣、賽車褲、衛衣、工作襯衫、安全帽、護目鏡、手套等單品，而整體的設計以各式的Logo來象徵賽車比賽常見的贊助商概念，色調部分則以黑色、紅色、綠色、黃色作為主軸。

▲Supreme X Honda CRF 250R終於要迎來發售。（圖／翻攝自Supreme官網）

▲以各式的Logo來象徵賽車比賽常見的贊助商概念。（圖／翻攝自Supreme官網）

▲色調以黑色、紅色、綠色、黃色作為主軸。（圖／翻攝自Supreme官網）



▲安全帽、護目鏡、手套等安全配備也出現在聯名系列中。（圖／翻攝自Supreme官網）

此次的Supreme X Honda X Fox Racing三方聯名，將在10／3登陸Supreme紐約、布魯克林、洛杉磯、倫敦、巴黎門市以及官網，後續則於10／5在日本上架。另外，Supreme X Honda CRF 250R不會在官網發售，所以有興趣入手的朋友，記得要去現場排隊喔！

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