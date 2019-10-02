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巴黎直擊／miu miu荷葉邊配開衩又甜又性感　女孩衣櫃都該收

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▲巴黎時裝周／miu miu 2020春夏系列大秀。（圖／miu miu提供）

▲義大利精品miu miu在巴黎時裝周發表2020春夏系列女裝。（圖／品牌提供）

記者張妤瑄／巴黎報導

義大利精品miu miu甫於巴黎時間10月1日下午，在耶納宮（Palais d'Iena）發表2020春夏系列大秀。超模姊妹花吉吉哈蒂德（Gigi Hadid）、貝拉哈蒂德（Bella Hadid）再度同場，當紅嫩模凱亞葛柏（Kaia Gerber）也現身，三人各自演繹Miuccia Prada新一季「自然而生的不完美」（SPONTANEOUS IMPERFECTION）設計主題。

創意總監Miuccia Prada表示：「原始，簡單，天真，沒什麼大不了的。提出一種打扮的建議，但又讓人們可以自由地按照自己的意願行事。」她呼籲時尚並非複雜的事，女人能按照自己的意願進行打扮，盡情享受裝扮自己的樂趣就好；就算不想花太多時間在裝扮上，只想穿著樸素，也是一種屬於自己的方式。

▲巴黎時裝周／miu miu 2020春夏系列大秀。（圖／miu miu提供）

▲巴黎時裝周／miu miu 2020春夏系列大秀。（圖／miu miu提供）

▲巴黎時裝周／miu miu 2020春夏系列大秀。（圖／miu miu提供）

▲荷葉邊、明亮的色彩，miu miu勾勒出來的女孩模樣依舊甜美。（圖／品牌提供）

2020春夏miu miu依舊維持有點可愛小女人的精緻路線，短版的上身能露出女孩的纖腰，荷葉邊加乘可愛風格，開衩處理則能若隱若現流露一絲性感。

▲巴黎時裝周／miu miu 2020春夏系列大秀。（圖／miu miu提供）

▲巴黎時裝周／miu miu 2020春夏系列大秀。（圖／miu miu提供）

▲巴黎時裝周／miu miu 2020春夏系列大秀。（圖／miu miu提供）

▲工裝的輪廓搭配立體荷葉邊褶飾細節，造型效果強烈。（圖／品牌提供）

吉吉哈蒂德與貝拉哈蒂德姊妹，皆穿上荷葉邊短版上衣打造可愛又具性感的畫面，但不失甜美風情。吉吉配上吊帶不規則過膝百褶裙與綁帶長靴，學生味中注入個性；個性臉蛋的貝拉，穿荷葉邊短版上衣配上同色系開衩鉛筆裙，婀娜多姿的樣貌，超有女人味。

▲巴黎時裝周／miu miu 2020春夏系列大秀。（圖／miu miu提供）

▲吉吉哈蒂得短版荷葉邊上身，搭配不規則吊帶百褶裙，很有學生味。（圖／品牌提供）

▲巴黎時裝周／miu miu 2020春夏系列大秀。（圖／miu miu提供）

▲貝拉哈蒂得短版荷葉邊上身，搭配開衩鉛筆裙，是又甜又辣的最佳代表。（圖／品牌提供）

凱亞則穿上異材質拼接的吊帶洋裝，面料上有著精緻的花卉刺繡，份量感的荷葉邊裝飾以及轉過身來的大露背，都讓這套充滿的小女人風格的驚喜細節。

▲巴黎時裝周／miu miu 2020春夏系列大秀。（圖／miu miu提供）

▲凱亞連身洋裝上有花卉刺繡，配上誇張的荷葉邊拼接，以及轉過身來的大露背，細節滿點都是驚奇。（圖／品牌提供）

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整體而言，參考制服與工作服元素的春夏系列，輪廓算是樸素，但運用精緻細節，諸如大量荷葉邊、刺繡、珠繡等，讓新一季的miu miu女孩呈現淡淡的反叛，卻又在小地方流露專屬的甜美個性。

▲巴黎時裝周／miu miu 2020春夏系列大秀。（圖／miu miu提供）

▲巴黎時裝周／miu miu 2020春夏系列大秀。（圖／miu miu提供）

▲巴黎時裝周／miu miu 2020春夏系列大秀。（圖／miu miu提供）

▲參考制服元素，當然也有正經八百的西裝風格，但配合立體誇張的荷葉邊，頓時充滿時尚感。（圖／品牌提供）

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