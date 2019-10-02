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巴黎直擊／李榮浩快看！楊丞琳賞LV購物清單都列好　點名最想買「文青感皮托特」　

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▲巴黎時裝周／LV 2020春夏系列秀。（圖／LV提供）

▲楊丞琳再度受邀到巴黎看LV新一季大秀。（圖／品牌提供）

記者張妤瑄／巴黎報導

LOUIS VUITTON（LV，路易威登）於巴黎時間10月1日晚間發表2020春夏系列，在羅浮宮舉辦的秀場佈置從簡，運用可回收的木材打造簡潔的木屋場地，巨大的投影幕上，開秀後播放由跨性別藝術家Sophie演唱的特別加長版《It’s Okay to Cry》，配合藍天、白雲、日落、流星雨的背景，女模們從投影幕下的魚貫走出。

▲巴黎時裝周／LV 2020春夏系列女裝秀。（圖／LV提供）

▲巴黎時裝周／LV 2020春夏系列女裝秀。（圖／LV提供）

▲配合巨大投影幕，聲光效果極佳，模特兒們在Sophie嘹亮的歌聲下，走過晝夜，也走在銀河下。（圖／品牌提供）

寵兒楊丞琳此次再度受邀到巴黎看秀，觀秀造型穿著水鑽上衣搭配黃色拼接的長褲現身，華麗又極具運動風格。秀後她坦言「每次來看都有很多不一樣的感覺」，大讚女裝藝術總監Nicolas Ghesquière的設計功力，並分享最愛的兩套，「壓軸那兩套白洋裝，那根本就是『我的啊！』」很有想立刻把衣服打包帶回家的衝動。

▲巴黎時裝周／LV 2020春夏系列秀。（圖／LV提供）

▲楊丞琳穿水鑽裝飾的上衣搭配黃色拼接長褲，華麗之中帶有運動女孩的帥勁。（圖／品牌提供）

楊丞琳還看中一款融入許多經典標誌性元素的托特帶，她讚是「很有文青感的精品包」，她說：「感覺可以很可以裝一些文件。」要裝什麼文件？她笑回：「雖然我是沒有文件要裝啦！但是能做的有文青感的精品包不多。」再次被新包點火。

▲巴黎時裝周／LV 2020春夏系列秀。（圖／LV提供）

▲巴黎時裝周／LV 2020春夏系列秀。（圖／LV提供）

▲巴黎時裝周／LV 2020春夏系列秀。（圖／LV提供）

▲楊丞琳看中的購物清單就是它們。（圖／品牌提供）

女裝藝術總監Nicolas Ghesquière帶領人們重返法國時裝的美好年代，他以19世紀末到一次世界大戰期間的的風格為靈感，描繪出2020春夏的LV女人。他心中的繆思是法國電影演員莎拉伯恩哈特（Sarah Bernhardt），桀驁、浮誇、熱情、多變是他心中理想美好年代的女人形象。

▲巴黎時裝周／LV 2020春夏系列秀。（圖／LV提供）

▲巴黎時裝周／LV 2020春夏系列秀。（圖／LV提供）

▲巴黎時裝周／LV 2020春夏系列秀。（圖／LV提供）

▲Nicolas Ghesquière想用這系列重現法國時裝的美好年代。（圖／品牌提供）

48套設計，從格紋泡泡袖襯衫搭配亮片背心開始給人強烈視覺印象，復古帶有點前衛的風格，一如Nicolas Ghesquière過去幾季塑造的LV女人。他同時也把當時時裝方面解放女人，煙裝、正裝的風格加入，女人也能穿著三件式褲裝，展現帥氣俐落的模樣。

▲巴黎時裝周／LV 2020春夏系列秀。（圖／LV提供）

▲巴黎時裝周／LV 2020春夏系列秀。（圖／LV提供）

▲泡泡袖配短澎裙、三件式西裝，LV新一季春夏有甜也有帥。（圖／品牌提供）

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Nicolas Ghesquière分享：「我們復刻不少具有『美好時代』輪廓的設計，例如風格張揚的亮色拼接的莫卡辛鞋，還有胸針、花卉、色彩絢麗的洋蘭等蘭花元素，致敬那個浪漫年代。」於是，在服裝上有浪漫輕甜的泡泡袖細節，裙子則有許多花苞裙的輪廓出現。整體而言，這個系列的設計，浪漫與帥氣兼備。

▲巴黎時裝周／LV 2020春夏系列秀。（圖／LV提供）

▲巴黎時裝周／LV 2020春夏系列秀。（圖／LV提供）

▲巴黎時裝周／LV 2020春夏系列女裝秀。（圖／LV提供） ▲巴黎時裝周／LV 2020春夏系列女裝秀。（圖／LV提供）

▲Nicolas Ghesquière運用許多花卉元素，致敬他心中那段浪漫年代。（圖／品牌提供）

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