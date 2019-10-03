巴黎直擊／agnès b.為國民單品「開襟衫」辦展　抬頭看見超可愛巨無霸外套

記者張妤瑄／巴黎報導

法國小清新品牌agnès b.，旗下的長青經典款Snap Cardigan開襟衫，號稱每2個法國人衣櫃中就有一件，可見其對法國人的穿搭來說有多百搭，滲入的有多透徹。想穿出法國人那股從容不迫的優雅，沒有一件Snap Cardigan就不夠到位。

agnès b.創辦人Agnès於1979年創作出經典的Snap Cardigan，至今已走過40年，為歡慶此值得紀念的時刻，巴黎時裝周期間， agnès b.在巴黎總部舉辦「PHOTOGRAPHERS...ARTISTS AND THE SNAP CARDIGAN」攝影展，與1986年在巴黎藝廊舉辦，首度以Snap Cardigan為主題的攝影展致敬。

▲走進展場前，天花板上就有件高高掛起的Snap Cardigan。（圖／記者張妤瑄攝）



未正式踏入展間，巨無霸的Snap Cardigan高高掛在展場外頭，以此引領人們走進藝術家的視角之內，第一幅作品由Agnès B.本人的創作起始，紅色的開襟衫擱在欄杆上頭，精細計算的穿著痕跡，讓這幅景象更具生命力。

▲首幅作品為Agnès B的作品，畫面充滿生命力。（圖／記者張妤瑄攝）



agnès b.至今推出超過140款以上的Snap Cardigan，「Cardigan」的中文意思為開襟衫，為何agnès b.的開襟衫會叫做Snap Cardigan？很少人知道，其實「Snap」是狀聲詞，是Agnès當年為自己而設計的開襟衫上，縫了整排釘釦，打開時的聲音就有如「Snap Snap Sanp」之聲，讓她以此命名。

從那時起，法國街頭開始有許多人穿上Snap Cardigan，可說是「國民單品」，法國人皆用它來表達簡潔而有氣質的時尚態度。如此經典的單品，從誕生至今走過40年頭，如今依舊每季都會推出1～2款全新款式。

在 Instagram 查看這則貼文 ET FASHION（@et.fashion）分享的貼文 於 PDT 2019 年 10月 月 2 日 下午 7:35 張貼

1986年首度以這款經典為主題舉辦展覽，直至今年歡慶40周年，已辦過4回不同主題的展覽，此次算是回到原點，以攝影展的方式致敬當年的第一次。

Agnès B.認為：「當我看到每個人穿上開襟外套時，都能展現出獨有樣貌與自我風格，於是興起舉辦Snap Cardigan攝影展的念頭。攝影師一向有自己獨特的視角， 即使拍攝主題一樣，拍出的畫面卻截然不同，這呼應著每個人穿著開襟外套時的模樣， 都是如此的獨一無二。」

▲舉辦攝影展也有向Snap Cardigan於1986年首度舉辦攝影展致敬的意味。（圖／品牌提供）



超過60位攝影師以自己的視角，拍出風格各異Snap Cardigan作品，甚至連喜愛超現實主義的知名電影導演大衛林奇（David Lynch）都參一腳，他的作品中，紅色的開襟衫佔據了畫面的一半，女人露出半張臉蛋，意境深刻。

▲大衛林奇的作品，意境深刻。（圖／品牌提供）



日本知名小清新代表攝影師川內倫子（Rinko Kawauchi）以自己的女兒為主角，拍攝她穿著Snap Cardigan玩耍的模樣，清新感的畫面與色調，充滿愛的作品，讓人看了心情大好。

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該展從巴黎開跑，預計接下來會前往香港、紐約、東京巡迴展出，並在各地以不同攝影師為主軸，讓經典單品用攝影師獨特的視角記在觀展人的腦海中。

▲Samuel Bollendorff捕捉到一抹微風徐徐吹來的模樣，清涼感讓人看了心曠神怡。（圖／記者張妤瑄攝）