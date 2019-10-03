Innisfree無花果眼影盤美到想入手　紅棕色調打造秋季質感妝容

編輯／Emily 圖／翻攝自Innisfree官網、Etude house官網

秋天已悄悄到來，要找秋天色系的彩妝，趕快來看看Innisfree新推出的無花果系列！以無花果實顏色做為靈感的九宮格眼影盤，以橘紅、棕色為主軸，配上稍淺的裸粉色，除了眼影之外，還有相同色系的眼線筆、腮紅、口紅。一整個系列讓你用無花果色調，打造具有感性氛圍的秋季妝容～

無花果眼影盤

九宮格眼影盤中有四色是霧面質地，其他五格則帶有珠光亮粉。在眼妝的搭配上可以分成三種色調，第一種是溫和的裸色系，由較接近膚色的橘，漸漸加深到帶棕的橘色；第二種是深沉偏暗的粉紅色系，淺色有啞光和珠光兩種，較深的則是閃亮偏粉的暗紅色；第三種則適合打造對比強烈的妝容，整盤當中最淺的珠光裸色可以配上最深的咖啡色，讓眼妝更有重點！

無花果眼線筆

眼線是完美眼妝的關鍵！用同樣是無花果色系的眼線筆，能讓眼妝更有一致性。四款紅棕色的眼線筆，能自然加深陰影不突兀，畫出隱形眼線的妝感～如果想要更有重點，可選擇帶有亮粉的01、04色號。

無花果心形腮紅＆腮紅刷

腮紅共有粉紅、粉橘等四種顏色，腮紅本身是素色，中間有一顆含有亮粉的愛心，可以混合出亮亮的腮紅。搭配的刷具以無花果外殼做為靈感來源，圓圓的造型超級可愛！

無花果唇膏

無花果色系的口紅同樣有四色，整體色調接近暗紅，也有偏橘的顏色，塗起來是霧面質地。

秋季還有哪些必須入手的眼影盤呢？Etude house推出的楓葉眼影盤也讓人好生火啊！提到秋天就馬上聯想到楓葉，以橘棕色調為主，一樣九宮格的設計，可以簡單把南瓜橘、亮棕、深咖啡色相互搭配，其中一色還適合當腮紅使用，加強臉頰的立體度，畫出濃濃秋天感～同時還有咖啡色的睫毛膏可以一起使用，讓妝容更完整！

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