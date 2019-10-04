孔曉振即將40皮膚身材卻依舊少女　保養3秘訣＋減齡穿搭是關鍵

編輯／JJ 圖／翻攝自IG@rovvxhyo

近期出演現正熱播愛情喜劇《山茶花開時》的孔曉振，在劇中飾演一位單親媽媽的她，其實真實年齡也將邁入40大關！實在看不出來吧？身高172CM、模特兒身材的孔曉振，除了一貫的纖細體態，皮膚狀況也好到不行，在她身上一點也看不到歲月痕跡，讓人不禁好奇究竟是有什麼秘訣？

►「時間對我們來說完全沒用！」



＃喝優酪乳

孔曉振非常喜歡喝優酪乳，平時素顏的她肌膚就很透亮，上妝並不需要太多脂粉，當然皮膚狀況也能維持的好，因為優酪乳中含有豐富維生素B群，可以掃除暗沉、減少黑色素的產生，還能幫助擁有好氣色，加速腸胃蠕動幫助代謝，就能清空身體中的廢物、毒素，對女生來說是很棒的吃的保養。

＃飯後2小時進行中強度的30分鐘有氧單車訓練

雖然孔曉振並不常以大露腿的服裝出現，但是身材高挑的她有著一雙又細、又長、又直的美腿，身材比例極好，像她這樣身高的女孩只要一有點肉，看起來就會特別壯，所以要保持健康的體態孔曉振習慣在飯後2小時進行中強度的30分鐘有氧單車訓練，可以強化腰、腹部線條，全身燃脂。

在 Instagram 查看這則貼文 Hjk（@rovvxhyo）分享的貼文 於 PDT 2019 年 4月 月 30 日 上午 2:37 張貼

＃肌膚補水：喝水、敷面膜

排毒、運動之外，當然還要加強補水才能擁有水亮肌膚，所以每天必喝2000c.c以上的水，且只使用真正適合自己的保養品，不會盲目跟風，依照情況也會一天敷一片面膜，即使在乾燥的國度也能讓皮膚天天水嫩。

《同場加映：孔曉振超減齡拖鞋穿搭》

前面也提到即將邁入40歲的孔曉振，能看來如此年輕的原因也和穿著有關，觀察孔曉振無論是工作或是平時的穿著，都喜歡以寬鬆、休閒服裝為主，並且適度帶點活潑元素，而比較不追求成熟、女人味，另外也可以發現，她非常喜歡穿著各式涼鞋、拖鞋，穿搭起來不隨便、很有質感。

而且孔曉振相當喜歡利用涼、拖鞋搭配襪子的方式，能夠更增添一分年輕少女的氣息，像這種一般的運動拖鞋或是前包的拖鞋都很適合，適度搭配一些鮮豔的顏色也能成為穿搭上的亮點，看起來就跟二十幾歲的少女們沒兩樣～

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