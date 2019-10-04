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重量級球鞋來了！藤原浩攜手陳冠希打造「黑絲綢」Nike AF1

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編輯／Duke

日前，陳冠希才於個人IG帳號透露全新的Clot X Nike Air Force 1「藍絲綢」即將到來，隨後IG帳號@kickwhoshow便公開Fragment Design X Clot X Nike Air Force 1「黑絲綢」三方聯名的消息，這也是繼4月後，再度有該鞋款的消息出現，而藤原浩與陳冠希會以什麼樣的設計打造這雙鞋，下方一起來看看吧！

▲Fragment Design X Clot X Nike Air Force 1。（圖／翻攝自IG@edcee3000、@kickwhoshow）

▲Fragment Design X Clot X Nike Air Force 1。（圖／翻攝自IG@edcee3000、@kickwhoshow）

▲陳冠希曝光的Clot X Nike Air Force 1「藍絲綢」。（圖／翻攝自IG@edcee3000）

該鞋款的設計與先前陳冠希曝光的Clot X Nike Air Force 1相似，是以Nike Air Force 1 PRM作為原型設計，整體色調則使用黑色、大學紅以及白色，其中，鞋面以中國風代表性的絲綢為主，同時還加入刺繡，最後輔以皮革Swoosh（勾勾）點綴，使得整雙鞋充滿強烈的Clot元素，而三方聯名的Logo則置於鞋墊上。

由IG帳號@kickwhoshow揭露的Fragment Design X Clot X Nike Air Force 1三方聯名，預計將於10月下旬發售，定價為美金250元（約台幣7,800元），而陳冠希透露的Clot X Nike Air Force 1「藍絲綢」則沒有太多的消息。

此外，鬧得沸沸揚揚的Travis Scott x Nike Air Force 1「Cactus Jack」，近日也有相關圖片與發售資訊的曝光，其中，該鞋款以燈心絨、皮革、帆布以及多種配色打造，而鞋舌與鞋跟處還另外添加了拉鍊結構以及扣環，使整體擁有與眾不同的設計。該鞋款預計將於11月發售，定價為美金160元（約台幣5,000元）。

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關鍵字：

陳冠希, 藤原浩, FragmentDesign, Clot, Nike, AirForce1, 藍絲綢, 刺繡, 皮革, Swoosh
fashion.net

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