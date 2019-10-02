帶男友衝華山！Daniel Wong X Windows 10辦展　拍美照還能看電腦

▲週末衝華山看展，「Windows 10 X Daniel Wong 」男友看電腦女生拍美照剛剛好。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安 ／台北報導

華裔設計師品牌Daniel Wong品牌在今年（2019）即將邁入第五年，設計風格大膽狂放的他，日前公佈了最新的跨界合作對象，竟然是電腦靈魂推手Windows 10。並且即日起於華山文創園區展開「Windows 10 X Daniel Wong 美不設限，想像實現」展覽，粉絲們快趁週末拍美照去！

▲Daniel Wong 與電腦靈魂推手Windows 10合作，創造美不設限。（圖／品牌提供）

鬼才Daniel Wong旗下風格總是創新，作品鮮明，讓人看上一眼就寫著Daniel Wong 的名字。在品牌成立滿五週年之際，與電腦靈魂推手Windows 10合作，以美不設限為主軸，在華山文創園區打造靈魂裝置藝術。Daniel Wong甚至將原本乏味的筆電，化身成了時尚模特兒，提到靈感發想，他表示，「美是很主觀的，可以是一首歌、一件衣服等，但不變的是內在的靈魂。」

▲Daniel Wong 設計了6大展區，7座裝置藝術讓你拍個夠。（圖／品牌提供）

所以圍繞靈魂主題，在展場內設置了6大展區，7座裝置藝術，包括靈魂之樹、入口印象、聽見靈魂、靈魂想像、揮灑靈魂。自由靈魂等。除了供大家拍攝網美照之餘，更有藝術氣息，將筆電以衣服的形態掛上衣桿，貫穿Daniel Wong擅長的色調和印花，在僵硬的3C產品中，找到一絲喘息的空間。

▲靈魂之樹與自由靈魂，讓你身臨其境釋放壓力 。（圖／品牌提供）

亦或是進入展區就能一眼看到的巨大靈魂之樹，代表每個靈魂都是獨特而美麗的，聯結彼此而完美，而代表自由靈魂的是一隻白色大鳥，柔軟而立體的羽毛象徵追求自由，相信大家都能從看展中釋放自我。「Windows 10 X Daniel Wong 美不設限，想像實現」展覽即日起至10月6日在華山文創園區，一起探索生命靈魂。

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