黃子佼賞怪美錶紓壓　不送孟耿如名錶「年紀太輕」

▲第六屆「匠心･獨具」時間藝術展今開展。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

經營獨立製錶品牌有成的葳鑠有限公司，自2013年開始舉辦「匠心･獨具」時間藝術展（IWST，Independent Watch & Art Salon Taiwan），今年邁入第6屆，匯集歷來最多參展品牌記錄已達14家，晉升成為亞洲最大獨立製錶活動，黃子佼今為錶展揭幕，他透露因準備周六的金鐘獎主持工作壓力不小，靠欣賞充滿創意的腕錶紓壓。

▲黃子佼佩戴MB & F HM6腕錶上陣，笑稱想戴去金鐘走紅毯。（圖／品牌提供，以下同）

喜愛收藏藝術品的黃子佼，認為獨立製錶師都是藝術家，他笑稱：「我家裡也有個藝術家，可以坐在原地創作6小時不動、不吃、不睡、不上廁所。」他心疼未婚妻孟耿如對於創作的執著，但問及是否送未婚妻全場他最感興趣的Christophe Claret可玩你愛我、你不愛我遊戲錶，他立刻拉回理智面，表示：「她還年輕不急不急，買顏料、畫布就好。」

▲葳鑠總經理沈曉慧（右8）是錶展催生者，與黃子佼、品牌高層一同為展覽揭幕。

▲多達14個品牌參展，是歷來之最。

本屆IWST錶展共展出逾百件總值超過6億元的珍品，包括Antoine Preziuso Geneve、Ateliers deMonaco、Cecil Purnell、Christophe Claret、De Bethune、Greubel Forsey、Hautlence、HYT、Manufacture Royale、MB&F、M.A.D Gallery、URWERK等13個鐘錶品牌，並首度引進家族打造珠寶已有101年歷史的台灣品牌JHENG。

▲Greubel Forsey世界時區四體陀飛輪腕錶（左）28,000,000元，HAUTLENCE HL SPHERICAL球體翻時腕錶3,580,000元。

全場最高價的作品為首次參展Antoine Preziuso Geneve的Trillion Tourbillon of Tourbillons，每小時轉動6次的主機板上共用3個陀飛輪，每隔60秒陀飛輪就會彼此環繞轉動，相當炫目，錶圈與錶耳再鑲嵌梯鑽放閃，身價高達4300萬元。

▲首次參展的Antoine Preziuso Geneve的Trillion Tourbillon of Tourbillons鑽錶是全場最高價錶款，43,000,000元。

▲Cecil Purnell展出明年才會正式發表的ESCAPE Double Spherion黑色DLC塗層等級5鈦金款，15,200,000元。

而幽默設計也能吸睛，同樣第一次參展的瑞士高階機械鐘品牌L'Epee，端出賽車造型的Time Fast D8機械鐘，上鍊就像小時候玩的玩具車，扶著車身往後拉幾下就能上鍊，而調時間轉一下方向盤即可，太有趣了！

▲首度參展的瑞士機械鐘品牌L'Epee賽車造型Fast Time，全球限量100座，980,000元。

▲台灣珠寶品牌JHENG展出臉譜系列珠寶，880,000元。

第六屆「匠心･獨具」時間藝術展（IWST，Independent Watch & Art Salon Taiwan）

時間：10月3日至4日採預約制

10月5日11:00～18:00開放大眾免費參觀

地點：Bellavita B1 Art Gallery