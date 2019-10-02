3種膚質換季保養小知識　乾性、油皮、混合肌所需重點都不同

▲想在換季時肌膚也能乖乖聽話，建議依膚質做好換季保養。(圖／翻攝IG@heizlemakeup、@94_j.a)

記者張毓容／台北報導

時節轉變，炎熱的夏季已漸漸步入較乾爽的秋季，因著溫度、濕度等氣候條件轉換，膚況受皮脂分泌情況影響，可能產生不同問題。臉部保養看似簡單，但其實每種膚質如乾性肌、油性肌、混合肌等，一年四季都應該搭配不同的保養商品及方法，尤其容易有過敏狀況的人，不僅是季節步入秋冬要慎選保濕產品，換季時的保養品也需要特別注意。

不論你是乾性肌、油性肌或混合肌，跟著以下3種常見膚質的換季保養守則這樣做，換季時肌膚也能乖乖，不再一堆問題。

乾性肌

關鍵：挑選不過度刺激的產品，面膜是加強保濕的好幫手



乾性肌膚本就較缺水缺油，為避免皮膚油脂流失，洗臉時應使用溫水及溫和不刺激的洗面乳。

保養程序則建議選擇含保濕成分的化妝水再加上保濕精華液為肌膚肌膚補充水份，並可在精華液後利用精華油或油脂成份較高的乳霜幫助鎖住肌膚水分，調理肌膚油水平衡，並呈現透亮光澤。此外，保濕型面膜更是加強保濕的好幫手，可視肌膚狀態，2～3天使用一次。

▲PS美美妍 水感修修保濕平衡面膜，單盒7片，NT$399。(圖／品牌提供)



來自韓國的PS美美妍，針對台灣女性生活習慣與肌膚困擾，運用有高滲透吸收功效的珍珠微導膜，打造出3款不修片美肌面膜。其中水感修修更添加益生菌複合物和PGA、神經醯胺、水解膠原蛋白，可強化肌膚保濕力，安定平衡肌膚。

油性肌

關鍵：控油產品由全臉改為局部或容易出油的T字部位



雖然油性肌膚出油量較大，但進入氣溫、濕度都較低的季節，出油量也會減少，因此可視肌膚狀況減少清潔頻率，並將去油力較強的控油洗面乳改成較溫和的中性洗面乳。

保養上，油肌人一定都有在用抑制肌膚出油的控油產品，建議可由全臉使用改為只塗抹易出油的局部，並選用含油成份較少的保濕品，可幫助油性肌做好保濕又減少肌膚負擔和出油狀況。另外，酒精成分含量過高的產品容易對肌膚造成刺激，建議選擇植物性皮脂調理保養品，可控油同時溫和呵護肌膚。

▲蘭蔻 超緊顏白金青春輕乳液，100ml，NT$3,600。(圖／品牌提供)

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混合肌

關鍵：針對T字部位進行角質調理



清潔上可選擇較溫和的中性或弱酸性清潔用品，配合按摩加強較易出油的T字部位清潔。

保養上則針對不同狀況的局部分別使用適合產品，像是較易出油的T字部採用基礎保養即可，較乾的雙頰則可使用滋潤度較高或含有油脂的精華，最後加上保濕乳霜增加滋潤度。

▲雅詩蘭黛 年輕肌密無敵晚霜，50ml，NT$3,600。(圖／品牌提供)



雅詩蘭黛人氣經典「無敵霜」針對夜晚修護效果推出晚霜版，保濕加倍、澎潤抗老更有感，搭配猶如舒芙蕾的獨特質地，一抹開即化為輕盈水感，不黏膩、好吸收。



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