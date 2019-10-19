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北海道冬季很夢幻，夏天更好玩　最大室內「微笑海灘」待上整天都不膩

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過去提到北海道，大家腦中浮現的，莫過於靄靄的純白雪景，台灣人特別喜歡在冬天來北海道追雪，但其實對日本人來說，北海道獨厚的自然環境，純淨的水、遼闊的牧場、美麗的花卉與山林景致，正是吸引他們造訪的主因，甚至在夏天來北海道遊玩的人還比冬天多。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

Club Med Tomamu今年就榮登Trip Advisor 『旅行者之選 』日本最佳飯店第一名，佔地超過145公頃，加上周遭群山環繞，隨便拍都是美景，除了冬天來這邊滑雪，其實夏季可以玩的活動更多元。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

推薦給過動兒

空中飛人、射箭、越野自行車

想要來點刺激，首推這邊最經典的「空中飛人」，由專業G.O手把手帶著你練習，挑戰自己的體能跟膽量！此外平常很少可以玩到的射箭與網球同樣也是夏季限定，這邊特別的是射箭場地就位在草原上，視覺上更開闊；而熱愛冒險刺激的戶外愛好者可以來場越野自行車，依照難易規畫出不同的路線，可以依照自己的體能及技術程度選擇路線，由村內的G.O帶著你一起探訪北海到山林之美，途中還會經過一片美麗的向日葵花海以及山羊郵局，可以買張葉子做成的明信片寫信寄出（雖然很可能會被山羊吃掉......），跟可愛的小山羊拍照打卡，呼吸大自然的芬多精，超級療癒。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

推薦給攝影玩家

雲海纜車、野餐祕境、山林健行

如果是攝影愛好者，這裡絕美的自然景觀保證讓你捨不得放下相機，天氣好的話，可以在清晨搭乘纜車到Tomamu著名的雲海平台，眺望無邊無際的白色雲海，在最靠近天堂的咖啡廳來杯熱可可，迎接美好早晨；下午再來個愜意的山林健行，用相機和眼睛紀錄大自然，此外這裡還有條自然小徑通往野餐秘境，不小心還有機會和小鹿斑比或者狐狸偶遇。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

下雨不愁

日本最大室內人造浪泳池、森林裡的玻璃屋酒吧

天氣不好怎麼辦？別擔心！這裡有完全不受氣候影響的日本最大室內人造浪泳池「微笑海灘」，只要入住Club Med Tomamu期間，包含Mina Mina 微笑海灘室內泳池、露天溫泉或是日式澡堂，都可以無限次免費進出使用， 村內也特別與Lululemon聯手打造的瑜珈課程，舒服的伸展筋骨後，晚上可以來到The Nest Bar，在森林環繞的小木屋裡，品嘗具有百年歷史的「余市Nikka」威士忌、三多利頂級威士忌「山崎」，另外有清酒能選擇，這裡只有晚上7點半到半夜12點才開放，更是強調大人限定，就是想讓客人可以擁有一段靜謐的大人微醺時光。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

Club Med Tomamu

地址：北海道勇払郡占冠村字中トマムクラブメッド北海道トマム
開村時間：夏季 6/1-10/8 冬季 12/6-3/29
官網：https://www.clubmed.com.tw/

※文字：Chara Yu | 編輯：Chara Yu |
（完整文章請看VOGUEme.com

延伸閱讀

城市景點特搜】2019日本北海道20個最上鏡IG打卡景點特搜，從一望無際繽紛花海、如夢似幻唯美冰湖、世界級夜景通通有！

【城市景點特搜】2019日本沖繩20個最上鏡IG打卡景點特搜，從私房海灘、海上公路、特色咖啡廳通通有！

更多精彩報導，詳見《VOGUEme網站》
※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

日本, 旅遊, 北海道, 射箭, 網球, 山林, 酒吧, VogueTaiwan
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