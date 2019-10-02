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網美必吃！蜷尾家 X SNIDEL SOGO快閃「莓果霜淇淋」　14樣來店禮超夢幻

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▲SNIDEL X SOGO首次跨界合作全省周年慶來店禮，還有快閃霜淇淋等你拍照 。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安／台北報導

日系女裝SNIDEL甜美風格擄獲不少女孩們的芳心，現在更首次跨界與百貨龍頭SOGO合作，推出經典緹花系列周年慶來店禮。讓你從頭到腳，拎的、用的、喝的都有滿滿少女心。不光如此，就連吃的也是，台南蜷尾家 X SNIDEL SOGO快閃獨家新口味，巴西莓果乳酪與伯爵茶霜淇淋，網美們手刀衝！

▲SOGO。（圖／品牌提供）

▲SOGO。（圖／品牌提供）

▲SOGO。（圖／品牌提供）

▲SOGO。（圖／品牌提供）

▲SOGO百貨首次攜手日系女裝SNIDEL推出14樣超燒周年慶來店禮。（圖／品牌提供） 

年底將近，各家百貨業者周年慶優惠來勢洶洶，這回SOGO百貨首次攜手日系女裝SNIDEL，品牌本季服裝在中性和柔美之間取得平衡，運用粉嫩的大地色系結合都會多層次感。於是也將甜美可愛的經典緹花，印製在14樣來店禮上。

▲SOGO。（圖／品牌提供）

▲SOGO。（圖／品牌提供）

▲SOGO。（圖／品牌提供）

▲SOGO。（圖／品牌提供）

▲SOGO。（圖／品牌提供）

▲SNIDEL經典Logo搭配緹花綻放少女心，（依序）旅行袋，保冷袋／收納包／雨傘／保溫杯。（圖／品牌提供）

包括保溫瓶、旅行袋、保鮮碗、雨傘、保冷袋、收納包、旅行組、悶燒罐等生活商品，全都超實用。以櫻花淡粉色為背景，飾以經典緹花，鮮紅色與白色花瓣交織，一一綻放在包包上，中央再印製上SNIDEL經典Logo，滿滿日系少女風格，連生活用品也能如此時尚。

▲SOGO。（圖／品牌提供）

▲SOGO。（圖／品牌提供）

▲SOGO 。（圖／品牌提供）

▲蜷尾家與SNIDEL SOGO快閃獨家新口味，打卡拍照不能錯過，皆NT$130 。（圖／品牌提供）

除此之外，台南人氣冰淇淋蜷尾家也與SNIDEL SOGO快閃獨家新口味，配合這回的來店禮部分，推出巴西莓果乳酪霜淇淋，大走雙色夢幻風，一口咬下，吃得到莓果的特殊酸爽，以及乳酪淡淡的回味，微甜帶酸而不膩，讓人垂涎於它的高顏值和美味。另外，也有提供伯爵茶霜淇淋，中式茶香入口就難忘。預計在11月1日至11月18日期間，於台北忠孝SOGO快閃，大家千萬別錯過。

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關鍵字：

SNIDEL, SOGO, 百貨, 周年慶, 來店禮, 蜷尾家, 霜淇淋
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