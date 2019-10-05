吳子霏分享超健康減肥法剷肉8公斤　還不用擔心會復胖

從平面模特兒轉戰演員的吳子霏，剛出道的時候體重是54公斤，對身高168的她來說，雖然是健康的正常體重，但在鏡頭前面還是會顯得圓潤，不得已開始減肥，靠著健康的瘦到46公斤，這幾年都不再復胖，「現在導演反而覺得我太瘦，要我不要再減肥了。」吳子霏也大方分享自己如何有毅力的剷掉8公斤：

「很多人都說減肥不要吃澱粉，這對短期快速瘦身是真的很有幫助，但如果你想要長期維持，不復胖，其實身心靈都要照顧到，所以吃一點點澱粉是沒關係的，因為你的身體和大腦都需要那些營養，像我一開始減肥時，先從一碗飯減少成半碗，三餐還是正常吃且都會攝取澱粉，並且一定會搭配運動，假如真的很餓的話就喝水，或吃芭樂和奇異果。」

提到喝水，吳子霏也強調，水一定要多喝，不要怕喝水會水腫，「我以前一天喝不到1500c.c.，有一段時間身體狀況不太好，肌膚狀況也不好，醫生就特別囑咐我一定要多喝水，一天一定要喝到2000c.c.。現在只要工作的地方離上廁所的地方不會太遠，我就會一直喝水、一直喝水。」尤其起床的那一杯溫開水特別重要，長期維持好習慣，不僅皮膚變好了，以前容易乾裂的嘴唇也比較不會龜裂和脫皮了。

許多人害怕的水腫問題，吳子霏則是靠喝黑咖啡或玉米鬚茶來消除，特別是玉米鬚茶效果很明顯；另外，利用精油按摩，用手指按壓下巴和臉頰的輪廓線，帶到耳朵後面的穴道，以及脖子和前胸，都能幫助消腫。

運動方面，吳子霏比較忙的話，會在家裡做核心運動，像是棒式和空中腳踏車等，他也推薦使用健身APP，跟著影片做循環練習很有效果；有空閒的話，就會去健身房重訓和拳擊課，讓自己多流汗。

近來頻繁的軋戲，吳子霏肌膚依舊嫩白透亮，幾近零毛孔的她表示：「平常的保養步驟很簡單，化妝水、精華、乳液就結束了，假如拍戲的時候就會每天敷臉，尤其睡眠時間很短的話，睡前和妝前都會敷面膜，幫助快速修復肌膚。」除了注重保溼和清潔，吳子霏選擇保養品還很重視氣味！她特別推薦THREE平衡系列，因為裡面含有能讓自己從忙碌一天解放的乳香精油，能讓心緒更安定，清爽的質地也能讓肌膚快速吸收。

除此之外，身處高壓易過敏的她，THREE獨家研發日本國產親膚性極高的植物油，讓油類商品都能快速被卸洗及吸收，吳子霏提到：「結束一天的工作，用平衡潔膚油來卸妝，很符合現代忙碌生活的需求，像是它乳化非常的快速，可以很輕鬆的卸妝，達到放鬆心情，並滋潤肌膚。」

※編輯：yoyo |

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