fb ig video ETtoday search mobile

陳意涵產後更瘦了！天天做「八肢瑜珈」＋15分鐘呼吸法，練出超平坦小腹

> >

生完寶寶的陳意涵，除了運動魔人形象，社群網路上也總是沒在怕的曬出素顏照，分享一些古靈精怪的奇特想法，這次出席保養品牌活動，不改以往直率本色，大方跟我們分享自己的保養哲學，還有成為母親之後在體態與思想上有什麼不一樣的改變。

皺紋是靠好幾百次的笑容累積而成，不用總想著除掉它

身為大眼女孩的一員，問陳意涵是否會很擔心眼周的細紋跑出來？她回說：「很多廣告都會把女明星的細紋、眼袋修掉，我覺得超奇怪的，我個人比較走Discovery風格，像國家地理雜誌的人物照那樣！」「想想我們要笑幾百次、累積30幾年才會有那些皺紋，這都是很珍貴的生命印記，為什麼要想著除掉它們呢！」

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

所以，她不會特別抹眼周保養品，但對眼周的卸妝倒是很仔細，尤其是睫毛膏，「以前我的睫毛很濃密，但因為卸妝卸太大力，睫毛折損的很嚴重，擦再多睫毛增長液也救不回來。」現在她一定會先用化妝棉輕壓眼周，等彩妝融化，再用棉花棒仔細的將睫毛一根根清乾淨。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

<卸妝愛用>NOESA光子淨顏乳萃

某次看到報導說這罐能"洗掉十年化學殘留物"，陳意涵自己太好奇了，親自衝到櫃上買來試，一用就愛上它的植萃精油味，「很天然的感覺，洗久了肌膚真的變光滑，擦保養品也一下就能吸收，俗話不是說卸妝做好保養完成一半，這罐讓我保養更省力，用完之後又再度回購。」

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

靠「八肢瑜珈」+「5點吃晚餐」練出細腰

現在最自豪的部位，答案意外是"腰跟腹"，「很多女生生完都在哀嚎找不到腹肌」，想拼一口氣，陳意涵開始練瑜珈，練得還是比較有挑戰性的"八肢瑜珈"，「每天5點半出門、搭公車去上6點的課，連續4個多月，一週練五次，現在我的腰比之前還瘦，還練出腹肌來！」因為要早起，陳意涵睡覺時間也跟著提早，晚餐會在下午5點前吃完，然後練完瑜伽才吃早餐，等於將空腹時間拉長，給身體更多消耗熱量的時間。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

認真的呼吸，也能瘦小腹。

瑜珈也很強調呼吸的練習，將注意力放在腹部，不論吸、吐氣都要動到腹部肌群，陳意涵說：「這不僅能提升新陳代謝，某方面來說也是一種腹部運動。」網路上就有很多人分享，一天花15分鐘好好呼吸，連續2周下來可讓小腹瘦1吋。就算不是為了瘦身，「算算一天24小時，我們每分每秒都在呼吸，好好的呼吸能將身體好好打開，肩頸痠痛、偏頭痛這些毛病也能靠好好的呼吸改善。」

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

認真做每一件事，會越活越快樂

專注力也是瑜珈帶給陳意涵的新課題，「仔細想想我們會分心、大多都是在想不快樂、令自己感到煩惱的事。」學著專注當下，有意識的做每一件事，自然而然也會快樂，「之前就看過一則報導說"最快樂的人，就是活在當下的人"。」

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

※編輯：Jasmine.lee |

（完整文章請看VOGUE.com

延伸閱讀

產後曬出素顏自拍照！陳意涵超逆齡少女膚況，這5招保養法功不可沒。

陳意涵：我想最適合我的，是遠距離的愛情

更多精彩報導，詳見《VOGUE網站》
※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

陳意涵, 自然, 保養, 皺紋, 哲學, VogueTaiwan
fashion.net

熱門文章

侯佩岑露美腿秀13萬元香奈兒新歡　可拆式零錢包超可愛

侯佩岑露美腿秀13萬元香奈兒新歡　可拆式零錢包超可愛

舒淇拿薄荷綠撞上蔡依林黑腰包！寶格麗聯名王大仁被搶翻

舒淇拿薄荷綠撞上蔡依林黑腰包！寶格麗聯名王大仁被搶翻

曾莞婷秀包包內私貨！擁上百支口紅愛玩混色

曾莞婷秀包包內私貨！擁上百支口紅愛玩混色

LIFE・經典／百年南門市場優雅變身　玻璃帷幕打造「類東京」街頭

LIFE・經典／百年南門市場優雅變身　玻璃帷幕打造「類東京」街頭

蔡依珊自曝逆齡秘訣！不畫底妝也要遮眼圈　私房2招小撇步必學

蔡依珊自曝逆齡秘訣！不畫底妝也要遮眼圈　私房2招小撇步必學

15萬的神鞋縮小了！兒童版Tom SachsＸNike Mars Yard驚喜回歸

15萬的神鞋縮小了！兒童版Tom SachsＸNike Mars Yard驚喜回歸

亮･珠寶／冠冕反戴當叛逆公主、耳環當髮夾　非乖乖牌穿搭更有型

亮･珠寶／冠冕反戴當叛逆公主、耳環當髮夾　非乖乖牌穿搭更有型

專家說紅毯／五美出爐！賈靜雯拿視后前搶下最美

專家說紅毯／五美出爐！賈靜雯拿視后前搶下最美

專家說紅毯／劉以豪、張軒睿墨綠西裝擠進三帥

專家說紅毯／劉以豪、張軒睿墨綠西裝擠進三帥

金鐘・紅毯／男神丁海寅來了！黑西裝配「冰棒胸針」電暈粉絲

金鐘・紅毯／男神丁海寅來了！黑西裝配「冰棒胸針」電暈粉絲

ET Fashion

推薦閱讀

IG宣布取消「Following追蹤功能」　往後無法看到他人活動紀錄

IG宣布取消「Following追蹤功能」　往後無法看到他人活動紀錄

張鈞甯穿黑絲襪帥炸巴黎街頭　性感美腿殺讓男網友又淪陷

張鈞甯穿黑絲襪帥炸巴黎街頭　性感美腿殺讓男網友又淪陷

快筆記！周年慶懶人包出爐　2大精省攻略入手PORTER束口袋、側背包

快筆記！周年慶懶人包出爐　2大精省攻略入手PORTER束口袋、側背包

陳意涵產後更瘦了！天天做「八肢瑜珈」＋15分鐘呼吸法，練出超平坦小腹 想外在更有「質感」　從丟掉衣櫃5種單品開始 畫對立刻瘦小臉！5種臉型適合的眉毛搭配　眉峰角度是關鍵 梅根的下一雙愛款？Rick OwensＸVEJA推最環保的小白鞋　 敷臉也要按功效排程！連假美肌靠「5天面膜保養法」　維持透亮美肌 交往最容易「被甩」星座Top 3 ！天蠍疑神疑鬼、牡羊慣性吵架最致命 姐姐們都淪陷了！5位南韓中性酷妹　帥到想跟男友分手

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面