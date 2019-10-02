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環球購物中心7間「新北獨家」餐飲登場　「錦拉麵」油香雞湯3天免費

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▲錦拉麵。（圖／翻攝錦拉麵粉絲團）

▲錦拉麵將進駐環球購物中心板橋車站店。（圖／翻攝錦拉麵粉絲團）

記者蔡惠如／新北報導

近年環球購物中心大舉改裝，且積極引進新美食與新餐飲，近期10月迎來北部5間分店周年慶，在之前改裝求吸客，包括餐飲、生活選物、居家雜貨等共50個新櫃，其中最受注目的還是許多間話題餐廳，算算共有7間新北獨家讓在地民眾嚐鮮。

環球購物中心旗下最成功的新北中和，近期積極打造全客層體驗，除進駐新北第一間壽司郎之外，近期開幕的餐飲也很豐富，包括。新北中和近期開幕的有「大心新泰式麵食」、「大戶屋」、「燒肉LIKE」、「祥富水產沙茶火鍋超市」二代店，燒肉LIKE跟祥富水產都是首進新北，分別將在10／18與10／16正式開幕。

▲燒肉LIKE首家海外店開幕。（圖／記者徐溱謐攝）

▲燒肉LIKE首家海外店開幕 。（圖／記者徐溱謐攝）

▲台灣首間進駐京站的燒肉LIKE，也將在首進新北開分店。（圖／記者徐溱謐攝）

板橋車站則有10／10登場、全台首間新葡苑旗下港點「点心」，造型包讓人看了就想打卡，以及獨家跨界聯名「一幻拉麵X胡同居酒屋」，還有以雞湯拉麵為主打的「錦拉麵」也將在10／4開幕，爆餡貝果「Miopane」、知名網美愛店「Come True Coffee 成真咖啡」則在10／26到位，都是新北首店。

▲環球購物中心新餐飲。（圖／環球購物中心提供）

▲環球購物中心新餐飲。（圖／環球購物中心提供）

▲点心主打可愛的港式小點。（圖／環球購物中心提供）

南港車站新進餐飲則包括「泰昌餅家」、「錦拉麵」、「12MINI」，桃園A8主打單人經濟、文青風，包括加了整瓶牛奶的超夯個人小火鍋「敝姓鍋」，與輕食飲品「Who‘s Tea 鬍子茶」。

慶祝新北首店開幕，錦拉麵推開幕首三日（10／4～10／6)，每日前50位發放免費兌換一碗拉麵券；前51~75名送100元拉麵折價券；前76~100名送50元拉麵折價券，兌換及折價券皆限當天使用。10／10至11／3則推點指定拉麵，即贈送限量涼豆腐。

▲環球購物中心新餐飲。（圖／環球購物中心提供）

▲環球購物中心新餐飲。（圖／環球購物中心提供）

▲錦拉麵開幕首三日有送50明免費拉麵嚐鮮喔。（圖／環球購物中心提供）

關鍵字：

環球購物中心, 新北獨家, 餐飲, 周年慶
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