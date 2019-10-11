秋冬一條「髮帶」晉升高質感女子　歐美正夯的髮帶穿搭術學起來

不難發現 2019 各品牌皆推出寬版髮帶系列，無論緞面、燈心絨、寶石、珍珠各種樣式妳跟上了嗎？

根據不同穿搭風格搭配不同材質的髮帶也是種搭配樂趣，也同時打造出不同的個人風格。在這邊跟大家分享歐美部落客搭配髮帶的各式穿搭，誰說髮帶只適合公主風？搭上正式套裝一樣不難駕馭。

同時附上這次復古穿搭的 LOOK，點點普普風永遠佔有一席之地不退流行，搭上雙拼接點點髮帶更凸顯懷舊感。

素色緞面髮帶很適合各式場合的穿搭，即便是帶有點波西米亞風的百褶洋裝。順道一提 LAS VEGAS 的天空蔚藍到無極限，怎麼拍都自帶陽光真的美。

秋冬到來當然是不可缺少燈芯絨材質的髮帶，些微的華麗感可以襯托出多數女孩樸實秋冬季衣衫，除了基本黑色以外，芥末黃或是酒紅色也很好搭配各樣衣著。

再來就是精品龍頭 CHANEL 也推出了 LOGO 字樣的髮夾，不太敢嘗試髮帶的朋友們，典雅的髮夾肯定很好上手！

※圖片+文字：Vogue 美人會 - Eleanore Su #NavyFash

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