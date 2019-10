2019周年慶必收12款話題唇膏！入手色號+特色盤點一次奉上

2019週年慶正是時候瞄準目標、打開錢包,以下幫大家整理好下半年陸續上市的重量級唇彩商品,包含秋冬當道的霧面唇彩,香奈兒超炫耀柔霧水唇露、迪奧超惹火絲絨唇露、蘭蔻絕對完美鑽石霧光唇膏,以及經典商品的新色上市,Giorgio Armani 奢華絲絨訂製唇萃、NARS 絕對經典唇膏...等,最燒、最具話題的色號,最完整攻略獻給大家。



蘭蔻LANCOME 絕對完美鑽石霧光唇膏 #274泰奶色、#306玫瑰奶茶,NT$1,150

運用新穎切割技術,讓唇膏轉出宛如美鑽現身,裡面大手筆添加了普拉絲鏈、玫瑰修護精油及珍稀碧璽,雖然是霧面妝感、抹起來卻非常滋潤,#274泰奶色在第一波曝光中就是強推主打,上市果然引起搶購熱潮,目前已拉起缺貨警報,#306則是一開始沒特別注目,沒想到開賣卻默默熱銷,屬於台灣女孩最愛、日常妝容都能擦的玫瑰奶茶色調。

迪奧Dior超惹火絲絨唇露#808 Caress,NT$1,300

自帶氣場的紅管瓶身,精巧方便攜帶,添加了滋潤植萃精華,包含亞麻籽精萃油、乳油木果油和甜杏仁油,因此,抹起來完全沒有傳統唇露的乾澀。#808奶茶玫瑰色調是時髦知性的代表色,如果妳是狂熱奶茶控,選這支就對了。





迪奧Dior超惹火絲絨唇露#707 Bliss,NT$1,300

雖然是霧面唇膏,但中間的白色「CD」logo為三大花植精萃油,上妝同時還能潤澤唇瓣,因此,抹起來非常舒適且不需任何技巧。#707是黃皮友好的楓葉紅,高級又顯白。人氣潮模林珈安也超推薦這個時髦又當季的色號。





YSL奢華緞面柔霧唇膏(小銀條) #112,NT$1,350

繼「小金條」之後,YSL在秋冬推出柔霧版的「小銀條」,比起小金條,小銀條的妝感更透,即使是乾皮嘴也能安心駕馭。#112是帶點煙燻的蜜桃烏龍,能讓雙唇立即Q彈,性感加分神器。

YSL X ZOË KRAVITZ 奢華緞面唇膏 曜黑訂製版 #125 ,NT$1,280(10月3日台北南西、台中三越首賣)

品牌首次與名人合作推出聯名系列,#125是台灣女孩最愛的豆沙奶茶色調,外盒設計則來自Zoe最喜歡的Saint Laurent 包款- Niki包,黑色LOGO標誌印在亮粉黑鴉片的底色上,時髦又個性。

Giorgio Armani 奢華絲絨訂製唇萃#200楓紅貝蕾帽,NT$1250

#200楓紅貝蕾帽還沒上市早已在網路上掀起討論熱潮,不過之前台灣沒賣,終於在9月終於引進,帶棕色調的暗紅色系,有網友形容是紅豆味很濃的咖啡棕紅,擦上不僅能顯白、還可突顯整體妝容的優雅氣質。





香奈兒CHANEL 超炫耀柔霧水唇露#806木玫瑰,NT$1,280

質地如水般清透、延展性佳,抹到嘴上就變成很有氣質的柔霧妝效,#806在推出前就被視為主打,果然一上市、立刻引起強烈的迴響,薄擦是很美的豆沙色,飽和擦則是帶點煙燻紫調的木玫瑰,非常不挑膚,卻又能自帶高級感。

GUCCI Rouge à Lèvres Voile系列唇膏#25,NT$1,300

自國外曝光後台灣美妝迷就不斷敲碗,終於在台灣101專賣店開始販售,三種質地,其中最被看好的就是碎花包裝、抹起來輕透保濕的Rouge à Lèvres Voile系列,#25是品牌經典的紅色調,但因為質地關係,不如一般的紅唇那麼難以駕馭。

Christian Louboutin Beauty 唇膏#M001,NT$3,350

同樣也是敲碗超久的精品唇彩,終於在9月登台開賣,它的唇膏可以搭配絲綢緞帶,就能搖身一變成為精品頸鍊,分為黑管與金管,每支色號各有3種質地(絲絨啞光、柔滑緞光、輕透薄紗),#M001是唇彩迷必入手的經典紅。

M · A · C 色誘翹唇釉 # LETS GO STREAKIN 、#HIT ME UP,NT$1,000

品牌第一款保養級唇釉,裡面添加蓖麻籽油濃縮精華,能保濕卻又輕盈不黏膩,可迅速修護乾涸的唇部肌膚,瞬間隱形唇紋、打造澎潤觸感。另外,這次唇釉的刷頭也很有看點,小S型能精準貼合唇部曲線,可直立式不費力塗抹,色調一抹均勻飽和,輕鬆就能創造出性感嘟唇。(下圖為品牌挑選最具話題的TOP5色)

各國陸續曝光,有唇釉版Marrakesh暱稱的# LETS GO STREAKIN最受注目,這是品牌最擅長、不挑膚色都能駕馭的經典枯葉橘。

另一款#HIT ME UP,則是充滿女人味的蜜桃烏龍,讓女孩擦出優雅的性感,是多數人無法抵擋、日常都能擦的實用美色。





NARS 絕對經典唇膏 #Tolede 裸粉土,NT$ 950

為慶祝品牌成立25 週年,François Nars一口氣推出60款新色,分成三種質地奢華霧面、潤澤水感、慾望柔緞。其中的#Tolede不僅滋潤,裸粉色調就是貼嘴不突兀的百搭選擇,被很多女孩當成每天都擦的日常色。

植村秀 Shu uemura 無色限唇膏 #BG963,NT$1,000



經典無色限唇膏換上嶄新包裝,外方內圓的高級黑管身令人耳目一新,上市之後最受注目的就是#BG963泰奶色,搭上秋冬霧面妝感,是款淡妝顯氣色、全妝時髦又優雅的全能色調。

(完整文章請看VOGUE.com)



