2019周年慶必收12款話題唇膏！入手色號+特色盤點一次奉上

2019週年慶正是時候瞄準目標、打開錢包，以下幫大家整理好下半年陸續上市的重量級唇彩商品，包含秋冬當道的霧面唇彩，香奈兒超炫耀柔霧水唇露、迪奧超惹火絲絨唇露、蘭蔻絕對完美鑽石霧光唇膏，以及經典商品的新色上市，Giorgio Armani 奢華絲絨訂製唇萃、NARS 絕對經典唇膏...等，最燒、最具話題的色號，最完整攻略獻給大家。



蘭蔻LANCOME 絕對完美鑽石霧光唇膏 #274泰奶色、#306玫瑰奶茶，NT$1,150

運用新穎切割技術，讓唇膏轉出宛如美鑽現身，裡面大手筆添加了普拉絲鏈、玫瑰修護精油及珍稀碧璽，雖然是霧面妝感、抹起來卻非常滋潤，#274泰奶色在第一波曝光中就是強推主打，上市果然引起搶購熱潮，目前已拉起缺貨警報，#306則是一開始沒特別注目，沒想到開賣卻默默熱銷，屬於台灣女孩最愛、日常妝容都能擦的玫瑰奶茶色調。

迪奧Dior超惹火絲絨唇露#808 Caress，NT$1,300

自帶氣場的紅管瓶身，精巧方便攜帶，添加了滋潤植萃精華，包含亞麻籽精萃油、乳油木果油和甜杏仁油，因此，抹起來完全沒有傳統唇露的乾澀。#808奶茶玫瑰色調是時髦知性的代表色，如果妳是狂熱奶茶控，選這支就對了。





迪奧Dior超惹火絲絨唇露#707 Bliss，NT$1,300

雖然是霧面唇膏，但中間的白色「CD」logo為三大花植精萃油，上妝同時還能潤澤唇瓣，因此，抹起來非常舒適且不需任何技巧。#707是黃皮友好的楓葉紅，高級又顯白。人氣潮模林珈安也超推薦這個時髦又當季的色號。





YSL奢華緞面柔霧唇膏(小銀條) #112，NT$1,350

繼「小金條」之後，YSL在秋冬推出柔霧版的「小銀條」，比起小金條，小銀條的妝感更透，即使是乾皮嘴也能安心駕馭。#112是帶點煙燻的蜜桃烏龍，能讓雙唇立即Q彈，性感加分神器。

YSL X ZOË KRAVITZ 奢華緞面唇膏 曜黑訂製版 #125 ，NT$1,280（10月3日台北南西、台中三越首賣)

品牌首次與名人合作推出聯名系列，#125是台灣女孩最愛的豆沙奶茶色調，外盒設計則來自Zoe最喜歡的Saint Laurent 包款- Niki包，黑色LOGO標誌印在亮粉黑鴉片的底色上，時髦又個性。

Giorgio Armani 奢華絲絨訂製唇萃#200楓紅貝蕾帽，NT$1250

#200楓紅貝蕾帽還沒上市早已在網路上掀起討論熱潮，不過之前台灣沒賣，終於在9月終於引進，帶棕色調的暗紅色系，有網友形容是紅豆味很濃的咖啡棕紅，擦上不僅能顯白、還可突顯整體妝容的優雅氣質。





香奈兒CHANEL 超炫耀柔霧水唇露#806木玫瑰，NT$1,280

質地如水般清透、延展性佳，抹到嘴上就變成很有氣質的柔霧妝效，#806在推出前就被視為主打，果然一上市、立刻引起強烈的迴響，薄擦是很美的豆沙色，飽和擦則是帶點煙燻紫調的木玫瑰，非常不挑膚，卻又能自帶高級感。

GUCCI Rouge à Lèvres Voile系列唇膏#25，NT$1,300

自國外曝光後台灣美妝迷就不斷敲碗，終於在台灣101專賣店開始販售，三種質地，其中最被看好的就是碎花包裝、抹起來輕透保濕的Rouge à Lèvres Voile系列，#25是品牌經典的紅色調，但因為質地關係，不如一般的紅唇那麼難以駕馭。

Christian Louboutin Beauty 唇膏#M001，NT$3,350

同樣也是敲碗超久的精品唇彩，終於在9月登台開賣，它的唇膏可以搭配絲綢緞帶，就能搖身一變成為精品頸鍊，分為黑管與金管，每支色號各有3種質地（絲絨啞光、柔滑緞光、輕透薄紗），#M001是唇彩迷必入手的經典紅。

M · A · C 色誘翹唇釉 # LETS GO STREAKIN 、#HIT ME UP，NT$1,000

品牌第一款保養級唇釉，裡面添加蓖麻籽油濃縮精華，能保濕卻又輕盈不黏膩，可迅速修護乾涸的唇部肌膚，瞬間隱形唇紋、打造澎潤觸感。另外，這次唇釉的刷頭也很有看點，小S型能精準貼合唇部曲線，可直立式不費力塗抹，色調一抹均勻飽和，輕鬆就能創造出性感嘟唇。（下圖為品牌挑選最具話題的TOP5色）

各國陸續曝光，有唇釉版Marrakesh暱稱的# LETS GO STREAKIN最受注目，這是品牌最擅長、不挑膚色都能駕馭的經典枯葉橘。

另一款#HIT ME UP，則是充滿女人味的蜜桃烏龍，讓女孩擦出優雅的性感，是多數人無法抵擋、日常都能擦的實用美色。





NARS 絕對經典唇膏 #Tolede 裸粉土，NT$ 950

為慶祝品牌成立25 週年，François Nars一口氣推出60款新色，分成三種質地奢華霧面、潤澤水感、慾望柔緞。其中的#Tolede不僅滋潤，裸粉色調就是貼嘴不突兀的百搭選擇，被很多女孩當成每天都擦的日常色。

植村秀 Shu uemura 無色限唇膏 #BG963，NT$1,000



經典無色限唇膏換上嶄新包裝，外方內圓的高級黑管身令人耳目一新，上市之後最受注目的就是#BG963泰奶色，搭上秋冬霧面妝感，是款淡妝顯氣色、全妝時髦又優雅的全能色調。

※編輯：Jasmine.lee |

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