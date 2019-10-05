fb ig video ETtoday search mobile

2019周年慶必收12款話題唇膏！入手色號+特色盤點一次奉上

> >

2019週年慶正是時候瞄準目標、打開錢包，以下幫大家整理好下半年陸續上市的重量級唇彩商品，包含秋冬當道的霧面唇彩，香奈兒超炫耀柔霧水唇露、迪奧超惹火絲絨唇露、蘭蔻絕對完美鑽石霧光唇膏，以及經典商品的新色上市，Giorgio Armani 奢華絲絨訂製唇萃、NARS 絕對經典唇膏...等，最燒、最具話題的色號，最完整攻略獻給大家。

蘭蔻LANCOME 絕對完美鑽石霧光唇膏 #274泰奶色、#306玫瑰奶茶，NT$1,150

運用新穎切割技術，讓唇膏轉出宛如美鑽現身，裡面大手筆添加了普拉絲鏈、玫瑰修護精油及珍稀碧璽，雖然是霧面妝感、抹起來卻非常滋潤，#274泰奶色在第一波曝光中就是強推主打，上市果然引起搶購熱潮，目前已拉起缺貨警報，#306則是一開始沒特別注目，沒想到開賣卻默默熱銷，屬於台灣女孩最愛、日常妝容都能擦的玫瑰奶茶色調。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

迪奧Dior超惹火絲絨唇露#808 Caress，NT$1,300

自帶氣場的紅管瓶身，精巧方便攜帶，添加了滋潤植萃精華，包含亞麻籽精萃油、乳油木果油和甜杏仁油，因此，抹起來完全沒有傳統唇露的乾澀。#808奶茶玫瑰色調是時髦知性的代表色，如果妳是狂熱奶茶控，選這支就對了。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

迪奧Dior超惹火絲絨唇露#707 Bliss，NT$1,300

雖然是霧面唇膏，但中間的白色「CD」logo為三大花植精萃油，上妝同時還能潤澤唇瓣，因此，抹起來非常舒適且不需任何技巧。#707是黃皮友好的楓葉紅，高級又顯白。人氣潮模林珈安也超推薦這個時髦又當季的色號。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

YSL奢華緞面柔霧唇膏(小銀條) #112，NT$1,350

繼「小金條」之後，YSL在秋冬推出柔霧版的「小銀條」，比起小金條，小銀條的妝感更透，即使是乾皮嘴也能安心駕馭。#112是帶點煙燻的蜜桃烏龍，能讓雙唇立即Q彈，性感加分神器。

YSL X ZOË KRAVITZ 奢華緞面唇膏　曜黑訂製版 #125 ，NT$1,280（10月3日台北南西、台中三越首賣)

品牌首次與名人合作推出聯名系列，#125是台灣女孩最愛的豆沙奶茶色調，外盒設計則來自Zoe最喜歡的Saint Laurent 包款- Niki包，黑色LOGO標誌印在亮粉黑鴉片的底色上，時髦又個性。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

Giorgio Armani 奢華絲絨訂製唇萃#200楓紅貝蕾帽，NT$1250

#200楓紅貝蕾帽還沒上市早已在網路上掀起討論熱潮，不過之前台灣沒賣，終於在9月終於引進，帶棕色調的暗紅色系，有網友形容是紅豆味很濃的咖啡棕紅，擦上不僅能顯白、還可突顯整體妝容的優雅氣質。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

香奈兒CHANEL 超炫耀柔霧水唇露#806木玫瑰，NT$1,280

質地如水般清透、延展性佳，抹到嘴上就變成很有氣質的柔霧妝效，#806在推出前就被視為主打，果然一上市、立刻引起強烈的迴響，薄擦是很美的豆沙色，飽和擦則是帶點煙燻紫調的木玫瑰，非常不挑膚，卻又能自帶高級感。

GUCCI Rouge à Lèvres Voile系列唇膏#25，NT$1,300

自國外曝光後台灣美妝迷就不斷敲碗，終於在台灣101專賣店開始販售，三種質地，其中最被看好的就是碎花包裝、抹起來輕透保濕的Rouge à Lèvres Voile系列，#25是品牌經典的紅色調，但因為質地關係，不如一般的紅唇那麼難以駕馭。

Christian Louboutin Beauty 唇膏#M001，NT$3,350

同樣也是敲碗超久的精品唇彩，終於在9月登台開賣，它的唇膏可以搭配絲綢緞帶，就能搖身一變成為精品頸鍊，分為黑管與金管，每支色號各有3種質地（絲絨啞光、柔滑緞光、輕透薄紗），#M001是唇彩迷必入手的經典紅。

M · A · C 色誘翹唇釉 # LETS GO STREAKIN 、#HIT ME UP，NT$1,000

品牌第一款保養級唇釉，裡面添加蓖麻籽油濃縮精華，能保濕卻又輕盈不黏膩，可迅速修護乾涸的唇部肌膚，瞬間隱形唇紋、打造澎潤觸感。另外，這次唇釉的刷頭也很有看點，小S型能精準貼合唇部曲線，可直立式不費力塗抹，色調一抹均勻飽和，輕鬆就能創造出性感嘟唇。（下圖為品牌挑選最具話題的TOP5色）

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

各國陸續曝光，有唇釉版Marrakesh暱稱的# LETS GO STREAKIN最受注目，這是品牌最擅長、不挑膚色都能駕馭的經典枯葉橘。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

另一款#HIT ME UP，則是充滿女人味的蜜桃烏龍，讓女孩擦出優雅的性感，是多數人無法抵擋、日常都能擦的實用美色。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

NARS 絕對經典唇膏 #Tolede 裸粉土，NT$ 950

為慶祝品牌成立25 週年，François Nars一口氣推出60款新色，分成三種質地奢華霧面、潤澤水感、慾望柔緞。其中的#Tolede不僅滋潤，裸粉色調就是貼嘴不突兀的百搭選擇，被很多女孩當成每天都擦的日常色。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

植村秀 Shu uemura 無色限唇膏 #BG963，NT$1,000

經典無色限唇膏換上嶄新包裝，外方內圓的高級黑管身令人耳目一新，上市之後最受注目的就是#BG963泰奶色，搭上秋冬霧面妝感，是款淡妝顯氣色、全妝時髦又優雅的全能色調。

※編輯：Jasmine.lee |

（完整文章請看VOGUE.com

延伸閱讀

「YSL X ZOË KRAVITZ 奢華緞面唇膏/曜黑訂製版、NARS超持久亮顏氣墊粉餅！」9月必看美妝新品特搜PART 2

「ZARA ULTIMATTE唇膏、ETVOS絲絨霧感礦物唇筆、YOU HEART ME心型刻字腮紅！」9月必看美妝新品特搜PART 3

更多精彩報導，詳見《VOGUE網站》
※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

香奈兒, 水唇露, 迪奧, 絲絨唇露, 蘭蔻, 霧光唇膏, GiorgioArmani, 唇萃, NARS, 唇膏, VogueTaiwan
fashion.net

熱門文章

巴黎直擊／曾馨瑩爆料人生第一顆鑽石因「走夏姿秀」而得到

巴黎直擊／agnès b.抱「嬰兒」走秀　奶爸、奶媽都有文藝味

金鐘女星愛穿搭／賈靜雯時尚辣媽進化史

巴黎直擊／香奈兒打造最浪漫的屋頂　Jennie露蠻腰、小松菜奈甜賞風景

金龜子爬上項錬！「古法圖騰飾品」揭秘千年寓意　入手幸運加分

孫芸芸、陳庭妮火速入手COACH新包！IG大熱「隨便擺拍都時尚」

Boucheron用珠寶帶妳遊巴黎　創辦人的貓咪變超萌戒指

一秒變頂級召喚師！LV替《英雄聯盟》世界大賽打造「冠軍獎盃手提箱」

台灣小吃、羅浮宮名畫躍上Swatch　訂製錶最快15分鐘到手

星．上妝／《說好不哭》三吉彩花獨鍾玫瑰色　YSL賣到缺貨

ET Fashion

推薦閱讀

會秒回訊息但絕不「主動」聊天的3星座　水瓶只是基於禮貌

韓國髮型師傳授5大Tips　頭髮方向吹對了，扁塌黏膩髮秒變蓬鬆

凱特王妃完美駕馭「死亡藍色」禮服！耳飾更驚艷　台幣230元有找

3種眉妝一支完成！Benefit全新2合1眉筆　俐落型、柔霧感都OK 侯佩岑露美腿秀13萬元香奈兒新歡　可拆式零錢包超可愛 舒淇拿薄荷綠撞上蔡依林黑腰包！寶格麗聯名王大仁被搶翻 每部都好喜歡！皮克斯推出「20部經典動畫」套裝　精美包裝一次收全套不後悔 孫芸芸大露背搭日本高檔火車　晃動照像拍恐怖片 越野車全球僅有85輛！Supreme三方聯名正式襲來　全罩安全帽＋賽車裝才夠帥 髮型師激推5款特殊髮色　黃肌、白肌染完超顯白

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面