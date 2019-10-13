Lisa的旅行單品都有它　CELINE全新Triomphe凱旋門印花包掀起搶購風潮

Hedi再度端出一系列生火的CELINE包款！CELINE 2019秋冬系列新品再推一中性型格設計，藝術總監Hedi Slimane提煉品牌悠久的歷史底蘊，隆重宣布Triomphe凱旋門經典鎖鏈印花終於回歸！全新的Triomphe Canvas經典印花系列運用在托特包、後背包、水桶包、相機包以及多樣男女小皮件商品，連韓國人氣IG女王BLACKPINK Lisa都搶先在7月時於機場時尚揹著亮相，也讓Triomphe Canvas手提包成為詢問度極高的商品！

在 Instagram 查看這則貼文 LISA（@lalalalisa_m）分享的貼文 於 PDT 2019 年 7月 月 17 日 下午 5:11 張貼

1972年，品牌創始人CELINE VIPIANA女士創造了當時用於高級訂製行李箱與配飾系列的TRIOMPHE經典凱旋門鎖鏈印花。時隔近半世紀，HEDI SLIMANE以當代嶄新的設計視角，重新復刻品牌的歷史瑰寶。全系列以輕巧紮實的塗層帆布打造，並以陰影的漸層變化締造出凱旋門鎖鏈印花的立體浮雕效果，飾以焦糖色或黝黑色的高級皮革滾邊壓線。

特定的托特包、後背包與旅行袋款式，更印上醒目的CELINE白色正楷字體，金屬鎖扣細節流露優雅雋永。多款肩背包則兼具休閒與實用性；抽繩水桶包、郵差包與腰包展現率性的街頭魅力；化妝包、化妝鏡與唇膏盒等復古配飾襯托女士溫婉典雅的氣質；多款旅行收納袋則為商務人士提供便利的日常需求！

▲（左）TRIOMPHE CANVAS經典花紋帆布小牛皮大型肩背手提旅行袋 NT$67,000、（右）小牛皮直式托特包 NT$41,500

▲（左）TRIOMPHE CANVAS黝黑色經典花紋帆布小牛皮腰包 NT$30,500、（右）帆布小牛皮肩背小包 NT$42,500



好萊塢影后茱莉安摩爾Julianne Moore、戚薇、宋佳、宋妍霏、李現、井柏然、吳磊也分別率先背上Triomphe Canvas經典印花系列，演繹絕對極致的復古懷舊格調！尤其是印上CELINE Logo的托特包最受到喜愛，不但辨識度高，實用度更高，也成為了Triomphe Canvas經典印花系列中有搶手人氣單品，才上市就已經賣到缺貨，甚至已經要排待買清單，讓人更加想擁有呀！

▲（左）TRIOMPHE CANVAS經典花紋帆布小牛皮水桶後背包 NT$48,000、（右）黝黑色經典花紋帆布小牛皮直式托特包 NT$59,000

※編輯：Sandy Hsu, Birdy Liu | 來源：CELINE |

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