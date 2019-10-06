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想外在更有「質感」　從丟掉衣櫃5種單品開始

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▲女性,時尚,衣櫥。（圖／unsplash）

▲30歲後應該重新打造你的衣櫃空間。（圖／unsplash）

編輯／借借

人要衣裝，衣服跟配件是用來展示個人風格與品味的，在20年歲我們期望豐富的商品來滿足購買慾，但邁入30歲之後，質感應該成為第一考量，假日空閒時請打開你的衣櫃，然後跟這5種商品說再見，讓這為你打理外在的小空間，能夠幫你整個人質感更升級。

欠缺質感的單品
一些只供一季或一股潮流的單品，像是花樣豐富的Ｔ恤或隔年不好意思再拿出來的配件，請跟它揮手告別，既然戴出去會讓你感到尷尬，就別再想讓它待到下個時尚週期，那至少需要好幾年的時間，另外看起來廉價或不精緻的搭配首飾，也一起清除吧。

▲▼衣櫥,衣櫃,衣服,更衣,襯衫,收納。（示意圖／pixabay）

▲一些缺乏質感的單品，該過濾出來。（圖／unsplash）

改變原狀的衣物
有些服飾或許陪你走過許多時刻，像是很喜歡的毛衣、第一次跟男友約會時穿的長裙等等，但事實是這樣的，它可能經過多次的洗滌，出現變形、褪色的狀況，或是因為體型變化，它成為不合身的單品，這些無法讓你外表加分的品項，先謝謝它們後與之別離。

▲女性,時尚,衣櫥。（圖／unsplash）

▲已經變形無法呈現原本面貌的衣物，也要放手。（圖／unsplash）

3年沒穿的衣服
或許有些人對「衣服不夠」這件事情有點恐懼，但事實上他們還是日復一日傳著同樣的衣物，這麼說吧，很少比例的衣服，在你3年沒碰它之後，還會拿起來再穿的，因為你早已經過了那個時期，現在好好正視它，並且收拾他們離開。

花費心思需照顧的服飾
在知名設計師品牌下的雋永單品，加上充分的使用率，花心思去清潔、熨燙等的照顧是應該的，但在每個人的衣櫃裡，總是有一些平價但卻容易發皺的衣服，承認吧，其實你沒時間照顧它的，但那些皺摺卻會破壞整體的時尚感，像是吃力卻不討好的選擇。

▲女性,時尚,衣櫥。（圖／unsplash）

▲花心思照顧的服飾，比例不宜過高。（圖／unsplash）

不合穿的鞋
無論那件單品有多美麗，它讓你感到痛苦的時候，就必須捨去，因為8成的機率你不會帶它出門，尤其是鞋子，即使你穿著它只是去一場3小時的晚宴（而且大部分時間還是坐著），它仍然會讓你辛苦無比。

▲坐下,坐著,女性,上班。（圖／unsplash）

▲鞋子好穿最重要。（圖／unsplash）

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關鍵字：

居家, 整理, 清潔, 打掃, 衣櫃, 質感, 生活
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