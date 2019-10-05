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小S大女兒Elly擺「超模厭世顏」拍時尚照　一字馬氣場再秀舞蹈實力

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小S徐熙娣的大女兒Elly許曦文，之前登上VOGUE雜誌時，展現了超乎年齡的超模架勢，連厭世的眼神也被誇讚不輸媽媽的時髦度，而這次許曦文再次拍攝時尚大片，為服裝品牌JORYA詮釋秋冬形象，再次表現出厭世的高級顏，網友一片稱讚實在是遺傳到媽媽的好基因。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

Elly許曦文曾經上過VOGUE雜誌兩次，一次是與媽媽和妹妹們一起登上封面，一次是獨自拍攝大片，這次再拍攝服裝大片，小S也開玩笑地轉發這組照片，並寫說：「在家如果敢擺這個表情給我看，一腳就飛踢過去！」小S一度將女兒們保護得很嚴密，但當發現女兒們其實很有表演慾望時，就覺得自己不能那麼自私的，因為擔心而阻止女兒們做自己喜歡的事，也漸漸放手讓女兒們嘗試去做新的挑戰。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

今年小S女兒Elly許曦文參加107 HCL STAR啦啦隊之星比賽，一出場時，自信的表情與精湛舞技抓住眾人眼光，成功贏得全場掌聲， 大秀劈腿與翻筋斗等技巧，更將花式調酒融入在表演中，最後在網路人氣票選中獲得冠軍，不忘感謝媽媽小S，「謝謝媽媽支持我。」小S也感動地替女兒開心，並表示：「我大女兒舞蹈比賽拿下冠軍，但我因為工作離她好遠，第一次不在她身邊，但她的感動及榮耀我深深感受到！」Elly也特別在這次的JORYA拍攝中，展現了好身段，將劈腿的姿勢詮釋在其中，也展現了好比例。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

※編輯：Sandy | 圖片：JORYA欣? |

（完整文章請看VOGUE.com

延伸閱讀

小S徐熙娣：在女兒眼裡，我應該是一個很欠揍的媽媽

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更多精彩報導，詳見《VOGUE網站》
※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

許曦文, Elly, 小s, JORYA, VogueTaiwan
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