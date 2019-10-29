Selina分享「消水腫泡澡法」　臉和身型立刻小一號

出道18年始終散發正能量與無比活力的Selina任家萱，不僅一次在採訪中透露自己是超級嚴重的水腫體質，為了美美、瘦瘦的出現在大家面前，她不斷嘗試各種去水腫妙方，這一次她從紐約時裝周回台，立刻出席迪奧精萃再生花蜜系列記者會，台上的她完全是緊緻小V臉，問起祕訣，她大方分享最近新學的去腫三招，據說一做就有效，有同樣煩惱的女孩，快參考看看。

1. 泡澡+一大杯鹽，水位記得要在胃以下

很多人會用泡澡來啟動全身循環，Selina泡的則是加強版，「首先把浴缸的水放到人坐下、胃以下的位置，這樣做比放滿全浴缸的水更能消腫。」Selina解釋上半身沒泡熱水所以溫度較低，這時身體的循環會加速，把下半身的溫度往上送以平衡，循環的過程水分就會順便代謝。

接著在水中加入一杯的浴鹽，「鹽也是代謝神物」，每天只要晚上一泡、隔天早上會感覺臉和身型都小一吋，比節食還有效。

另外Selina也曾提到自己會在泡澡的時候，做些簡單的運動，例如收腹，慢慢的深呼吸、再慢慢的吐氣，用到腹部的力量，加上熱氣可以達到另類的鍛鍊效果。

2. 早餐是小黃瓜+希臘優格



優格能幫助身體開啟新陳代謝，小黃瓜則是很好排水腫的食物，尤其針對下半身腫胖特別有效。如果嫌味道不好，再加入一些水果增加風味，Selina會把所有食材用果汁機打碎，更好入口。

3. 新發現、超好用按摩道具



成為台灣第一位迪奧美妍花蜜大使，Selina搶先體驗了迪奧美妍中心全新研發的"金萃玫瑰花瓣按摩壓勺"，這一款居家保養神器，雕塑輪廓效果驚人。Selina會先用花瓣壓勺飽滿的一端，以輕叩式按摩手法，按摩頸部到太陽穴，強調顴骨處，兩邊各20次，接著使用花瓣壓勺圓形的一端，從下巴輕滑到耳垂，再以弧形的一端輕滑到頸部底端，最後，將兩支花瓣壓勺置於下巴兩側，輕壓往上至兩耳處，重複5次，照鏡子會發現臉不但緊緻了、虛腫的地方也立刻消風。

※編輯：Jasmine.lee |

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