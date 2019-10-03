品木宣言靈芝水「神用法」　保濕提升65%！期間限定實驗室可拿好禮

▲品木宣言「靈芝水」是網紅級化妝水，網上好評、人氣都居高不下。(圖／品牌提供)

記者張毓容／台北報導

被暱稱為「靈芝水」的品木宣言Dr. WEIL青春無敵健康光潤機能水，可說是無人不知的神級化妝水，網上好評多到數不清，而它還有個「隱藏版」使用方法能使養膚效果發揮到最大，比一般用法更提升保濕力65%！此外，品木宣言也於近日打造了期間限定的「靈芝發酵實驗室」，除了可現場體驗靈芝水的魅力，更設置能拍攝美照的打卡場景和活動小禮，好拍好玩又有得拿。

在網路一片好評，甚至被眾多激推為「零負評化妝水」的Dr. WEIL青春無敵健康光潤機能水，是運用珍貴藥材靈芝、發酵的北極靈芝精萃、冬蟲夏草沙棘子等天然珍稀成分打造為兼具保濕力的機能型化妝水，因而被暱稱為「靈芝水」，能鎮靜舒緩肌膚，維持肌膚健康，幫助肌膚恢復彈潤、健康光采。

▲靈芝水的隱藏版「濕敷4步驟」用法，可讓保濕力大幅提升。(圖／翻攝IG@origins)



靈芝水好評名聲遠播，還有個能讓養膚效果極大的「隱藏版」使用方法，愛用粉絲絕對不能不知！比起單用化妝棉沾取擦拭，將靈芝水搭配以下獨特「濕敷4步驟」，能使保濕力提升65%，保濕更活膚。

1.醒膚：以化妝棉沾取10元硬幣大小份量的靈芝水，擦拭全臉。

2.按壓：雙手摩擦溫熱後，道出5元硬幣大小的靈芝水，用手輕按兩頰、額頭及下巴，可幫助靈芝水滲透進肌膚內。

3.輕彈：猶如在臉上彈鋼琴般，用手指輕彈過全臉，幫助靈芝水滲透吸收。

4.濕敷：將化妝棉吸滿靈芝水，全臉濕敷1～2分鐘。

▲品木宣言於信義區打造期間限定「靈芝發酵實驗室」。(圖／品牌提供)



今年9月，品木宣言才推出可愛插畫風限定版包裝的「靈芝水」，引起熱烈討論，近來更在信義區香堤廣場打造了期間限定的「靈芝發酵實驗室」，即日起至10月20日止，讓你化身為品木宣言實驗員，現場體驗靈芝發酵後的能量，還設置了超好拍美照的「魔幻靈芝光影萬花筒」，好拍好玩又有小禮物拿。

▲「實驗室」現場可體驗靈芝水，更有拍照打卡點。(圖／品牌提供、記者張毓容攝)

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